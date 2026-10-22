VOTAÇÃO

Prioridade para votar: veja quem tem preferência na fila no segundo turno

Regras incluem idosos, gestantes, autistas e doadores de sangue, com condições específicas para a ordem de atendimento

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:08

Fila prioritária Crédito: Imagem gerada por IA

A fila de votação tem regras que vão além da ordem de chegada. No segundo turno das eleições de 2026, neste domingo (25), diferentes grupos terão atendimento preferencial nas seções eleitorais, seja por idade, condição de saúde ou atividade exercida no dia da eleição.

A preferência, no entanto, não funciona da mesma forma para todos. Pessoas com mais de 80 anos devem ser atendidas antes dos demais eleitores, inclusive daqueles que também têm prioridade, independentemente do momento em que chegarem à seção.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador 1 de 31

Quem pode usar a fila preferencial

As normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) asseguram atendimento prioritário a:

Pessoas com 60 anos ou mais;

Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

Pessoas enfermas;

Pessoas com transtorno do espectro autista (TEA);

Pessoas obesas;

Gestantes e lactantes;

Pessoas com crianças de colo;

Doadores de sangue, mediante comprovação.

Também estão contemplados candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares de serviço, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais e seus auxiliares de serviço, além de militares e agentes de segurança pública em serviço no domingo.

Como é definida a ordem entre os grupos

Ter preferência não significa que exista uma sequência fixa colocando gestantes, autistas ou pessoas com deficiência à frente umas das outras. A regra geral entre os beneficiários é a ordem de chegada, respeitada a precedência das pessoas com mais de 80 anos.

Os doadores de sangue seguem uma condição própria: são atendidos depois dos demais grupos prioritários. Para exercer o direito, precisam apresentar comprovante de doação com validade de 120 dias.

Preferência também pode alcançar acompanhantes

A norma estende o atendimento preferencial ao acompanhante ou atendente pessoal dos grupos previstos, como pessoas idosas, com deficiência, gestantes e lactantes. O benefício pode ser aplicado mesmo que o acompanhante vote em outra seção eleitoral.

Essa garantia na fila não autoriza automaticamente a entrada conjunta na cabine. No caso de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, a ajuda de uma pessoa de confiança pode ser permitida pela presidência da mesa quando for indispensável para a votação.

Pais com filhos autistas ou com deficiência

Mães e pais acompanhados de filhos com deficiência ou TEA também têm preferência no fluxo de atendimento, conforme orientação do TRE-SP. A organização deve observar a chegada dos demais beneficiários e a prioridade dos maiores de 80 anos.

Para conceder essa preferência, os mesários não devem exigir laudos ou atestados médicos nem submeter a família a questionamentos. A declaração do responsável, a identificação visual ou a notoriedade da condição são suficientes.