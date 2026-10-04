Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Professora Dorinha e Vicentinho Júnior disputam 2º turno no Tocantins

Os dois candidatos são apoiados pelo candidato à Presidência Flávio Bolsonaro

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:15

Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) vão ao 2º turno no Tocantins
Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) vão ao 2º turno no Tocantins Crédito: REPRODUÇÃO

Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSD) vão disputar o segundo turno da eleição para o governo do Tocantins. Os dois candidatos são apoiados pelo candidato à Presidência Flávio Bolsonaro.

A disputa pelo Palácio Araguaia será decidida em segundo turno, após os dois candidatos concentrarem as maiores votações.

Professora Dorinha é senadora pelo Tocantins e concorre ao governo pelo União Brasil. Vicentinho Júnior é deputado federal pelo estado e disputa a eleição pelo PSD.

O segundo turno será realizado em 25 de outubro.

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil
Imagem - Fábio Mitidieri é reeleito governador de Sergipe no 1° turno

Fábio Mitidieri é reeleito governador de Sergipe no 1° turno
Imagem - Renato Casagrande e Evair de Melo são eleitos senadores pelo Espírito Santo

Renato Casagrande e Evair de Melo são eleitos senadores pelo Espírito Santo