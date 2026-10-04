Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:15
Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSD) vão disputar o segundo turno da eleição para o governo do Tocantins. Os dois candidatos são apoiados pelo candidato à Presidência Flávio Bolsonaro.
A disputa pelo Palácio Araguaia será decidida em segundo turno, após os dois candidatos concentrarem as maiores votações.
Professora Dorinha é senadora pelo Tocantins e concorre ao governo pelo União Brasil. Vicentinho Júnior é deputado federal pelo estado e disputa a eleição pelo PSD.
O segundo turno será realizado em 25 de outubro.