10 MINUTOS POR DIA

Propaganda eleitoral do 2º turno começa nesta sexta-feira (9); veja horários

Horário eleitoral gratuito para presidente será exibido até o dia 23, com tempo dividido igualmente entre os dois candidatos

Mariana Rios

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 17:03

Eleições 2026 Crédito: Sérgio Lima

A propaganda eleitoral gratuita do 2º turno para a Presidência da República começa nesta sexta-feira (9) e será exibida até o dia 23, dois dias antes da votação. O horário eleitoral será transmitido por emissoras de rádio e televisão de todo o país, com tempo dividido igualmente entre os dois candidatos.

De segunda-feira a sábado, serão exibidos 10 minutos diários de propaganda em rede, divididos em partes iguais. Cada candidato terá cinco minutos por programa.

Já a propaganda por inserções terá 25 minutos diários, de segunda-feira a domingo. Desse total, cada candidatura terá direito a 12 minutos e 30 segundos.

A divisão do tempo foi aprovada por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na terça-feira (6), com base no plano de mídia definido para o segundo turno.

Quanto tempo cada candidato terá

Na propaganda em rede, o Partido Liberal (PL) terá cinco minutos, enquanto a coligação Brasil Pronto Pra Mais, formada por PDT, PSB, Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e Federação PSOL Rede, também terá cinco minutos.

Nas inserções ao longo da programação das emissoras, cada candidatura terá 12 minutos e 30 segundos por dia.

A ordem de exibição também será alternada. O programa começa pela candidatura que recebeu mais votos no primeiro turno e, na sequência, a ordem será invertida no programa seguinte.

Onde a propaganda será exibida

A propaganda será transmitida por emissoras de rádio e televisão de todo o país. A regra também alcança rádios comunitárias e canais por assinatura sob responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Câmaras Municipais.