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Mariana Rios
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05:33
A campanha eleitoral entra nesta quinta-feira (1º) em uma nova etapa, com o fim de prazos importantes para candidatos e partidos. É o último dia para a veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, além da circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet.
Também é o último dia para a realização de comícios e para o uso de aparelhagem de sonorização fixa, das 8h à meia-noite. No comício de encerramento da campanha, o horário poderá ser estendido por mais duas horas.
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Os debates no rádio e na televisão também podem ser realizados até esta quinta. A programação poderá avançar pela madrugada, desde que termine até as 7h de sexta-feira (2).
A partir desta quinta-feira, entra ainda em vigor uma restrição para conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial. Fica proibida, até as 17h de 5 de outubro, a publicação ou republicação, inclusive gratuita, de novos conteúdos sintéticos que utilizem imagem, voz ou manifestação de candidatos ou de pessoas públicas. A regra também vale quando o conteúdo estiver identificado como produzido artificialmente.
As regras estão previstas no calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).