GOVERNO FEDERAL

Próximo presidente terá decisões bilionárias nas mãos antes mesmo de montar sua equipe

Ao todo, 37 vagas estarão disponíveis nas cúpulas de agências reguladoras, Banco Central e CVM; número chega a 41 com os postos vagos no Cade

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:57

Palácio do PLanalto, local de trabalho do presidente do país Crédito: Divulgação

Independentemente de quem vencer a eleição presidencial, o próximo governo terá uma tarefa importante logo no início do mandato: escolher dirigentes para dezenas de cargos estratégicos que influenciam setores como saúde, energia, mineração, telecomunicações e mercado financeiro. Ao todo, 37 posições estarão disponíveis nas diretorias colegiadas dos principais órgãos reguladores da economia. Com a inclusão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), responsável por acompanhar a concorrência, o número chega a 41 vagas. As informações são do jornal O Globo.

Atualmente, as dez agências reguladoras do país somam 15 cargos vagos em suas diretorias. Quando entram na conta o Banco Central (BC) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o total sobe para 18. No Cade, há ainda três posições de conselheiros sem ocupantes. O cenário deve mudar nos próximos meses. Até o fim deste ano, outras sete vagas devem ser abertas com o encerramento de mandatos.

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Em 2027, mais 12 postos ficarão disponíveis, incluindo cargos no Cade. Os números foram compilados pela Associação Brasileira de Agências Reguladoras (Abar) e pelo Centro de Regulação em Infraestrutura da Fundação Getulio Vargas (FGV Ceri), com base em informações públicas das instituições.

Cargos que movimentam bilhões

As indicações não são apenas uma questão de composição administrativa. Os dirigentes desses órgãos participam de decisões que podem afetar investimentos, custos para empresas, serviços oferecidos à população e o funcionamento de mercados inteiros. Quando faltam integrantes nas diretorias, processos administrativos, fiscalizações e decisões regulatórias podem sofrer atrasos, especialmente em instituições que também enfrentam restrições orçamentárias e falta de pessoal técnico.

Na Agência Nacional de Mineração (ANM), por exemplo, duas posições da diretoria estão vagas atualmente. Até dezembro, outros dois mandatos chegam ao fim, o que pode deixar a agência sem quatro titulares. A situação também preocupa na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), responsável pela fiscalização dos planos privados de saúde. Das cinco cadeiras da diretoria colegiada, três estão sem titulares.

No Banco Central, duas diretorias estão vagas, e outros quatro mandatos devem terminar em 2027. As mudanças poderão alcançar áreas importantes para a supervisão do sistema financeiro e a condução da política econômica. Até o fim do próximo mandato presidencial, em 2030, praticamente todos os cargos de direção colegiada desses órgãos poderão passar por mudanças. A legislação aprovada em 2019 estabeleceu regras gerais para as agências reguladoras e fixou mandatos de cinco anos para seus dirigentes.

Petróleo, gás e energia na agenda

As escolhas do próximo governo também podem influenciar decisões relevantes para o setor de petróleo e gás. Entre os temas em discussão estão a abertura do mercado de gás natural, a autorização para exploração por fraturamento hidráulico, conhecido como fracking, e a exploração de bacias ainda pouco conhecidas em áreas ambientalmente sensíveis.

Segundo Claudio Pinho, professor do curso de pós-graduação em Transição Energética Justa da Mackenzie Rio, a composição da diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) tem influência sobre o avanço dessas pautas. “ O ideal é indicar nomes que conheçam políticas públicas e regulação”, afirma Pinho, ao jornal O Globo.

No setor elétrico, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) terá de lidar com questões como o encerramento de concessões de hidrelétricas e a discussão sobre subsídios. Esses recursos ajudam a financiar incentivos às fontes renováveis e descontos na conta de luz para consumidores de baixa renda.

Edvaldo Santana, ex-diretor da Aneel, avalia que os incentivos às fontes renováveis precisam ser revistos diante da maturidade do setor e da redução de custos. Ele pondera, porém, que os subsídios destinados à população de baixa renda não podem ser tratados da mesma forma.

Telecomunicações também dependem das indicações

Na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), decisões pendentes envolvem a licitação de frequências, a revisão das regras de segurança cibernética e o compartilhamento de infraestrutura, como postes e cabos submarinos. Para Andre Gildin, da consultoria RKKG, a composição técnica da diretoria é relevante para conduzir esses processos, embora as indicações para os cargos também passem por articulações políticas.

Planos de saúde, mercado financeiro e Pix

Na ANS, a agenda regulatória inclui discussões sobre critérios para reajustes dos planos de saúde, portabilidade entre operadoras e regras para cartões de desconto. Para o advogado Rafael Robba, especialista em Direito à Saúde do escritório Vilhena Silva, a falta de diretores efetivos pode limitar a atuação da agência a questões pontuais, em vez de permitir o avanço de mudanças estruturais.

Na CVM, responsável por fiscalizar o mercado de capitais, a redução no número de integrantes afeta especialmente o julgamento de processos administrativos sancionadores. Segundo o próprio órgão, a falta de dirigentes diminui a quantidade de relatores disponíveis para esses casos.

No Banco Central, as vagas também podem ter reflexos sobre a fiscalização das instituições financeiras, a política monetária e o desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao Pix. Uma das posições atualmente desocupadas é a Diretoria de Política Econômica, responsável por atividades ligadas às projeções econômicas utilizadas pelo banco.