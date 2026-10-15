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PT rejuvenesce bancada na Câmara pela primeira vez em 28 anos, mas segue entre as três mais velhas do Congresso

Eleição de jovens deputados como Ana Elisa e Pedro Rousseff reduz idade média do partido na Câmara para 52,6 anos

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:45

Câmara dos Deputados
Deputados de 21 a 28 anos baixam a idade média da bancada petista após três décadas Crédito: Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

A queda na idade média dos deputados federais do Partido dos Trabalhadores (PT) para 52,6 anos quebrou quase três décadas de envelhecimento contínuo da bancada nas Eleições 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A chegada de parlamentares jovens como Ana Elisa (21 anos), Ana Júlia Ribeiro (26), Pedro Rousseff (26) e Diego Quaquá (28) reduziu a média etária do partido na Câmara de 55,2 para 52,6 anos. Mesmo com o movimento de renovação, a sigla ainda se mantém como a terceira bancada mais velha da Câmara dos Deputados.

Quem são os deputados federais novatos na bancada da Bahia na Câmara dos Deputados

Carlos Muniz (PSDB) por Reprodução
Daniel Alencar (PSD) por Divulgação
Ditinho Avivip (União) por Reprodução
Doutora Raissa Soares (PL) por Divulgação
Elmo Vaz (Avante) por Divulgação
Lucas Reis (PT) por Divulgação
Maria Marighella (PT) por Fernando Frazão/Agência Brasil
Olivia Santana (PCdoB) por Divulgação
Manuel Rocha (União)  por Alba
Sandro Filho (PP) por Reprodução
1 de 10
Carlos Muniz (PSDB) por Reprodução

PCdoB tem a bancada mais velha e PSOL a bancada mais jovem da Câmara em 2027

Abaixo do PT no quesito veteranos aparecem apenas o PDT, com 55,5 anos de média, e o PCdoB, que lidera o topo da lista com 56,1 anos e se consolida como a bancada mais velha da Câmara. Na ponta oposta do espectro da esquerda, o PSOL ostenta o grupo mais jovem do Parlamento, registrando 39,6 anos de média, uma diferença marcante de 16,5 anos em relação ao PCdoB que expõe como siglas do mesmo campo ideológico escalam suas bancadas de formas totalmente opostas.

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Renovação na Câmara registra menor índice desde 2002

Apesar da oxigenação pontual na bancada do PT, a Câmara dos Deputados como um todo permaneceu praticamente idêntica. A média geral de idade dos parlamentares passou de 49,5 para 49,6 anos. Essa estabilidade na renovação coincide com a menor taxa de caras novas na Câmara desde 2002. Foram apenas 183 eleitos sem mandato prévio, em um cenário no qual o peso do fundo partidário e a força dos parlamentares em exercício dificultam a entrada de novas lideranças.

Entre os extremos individuais da próxima legislatura, Alvinho Lira (PP-AL) assume aos 20 anos como o deputado mais novo, amparado pela Lei 15.230/2025 para completar os 21 anos mínimos em março de 2027. Do outro lado, Magda Mofatto (PL-GO) ocupa o posto de deputada mais idosa, aos 77 anos.

Veja o raio-x etário das bancadas na Câmara

PCdoB: média de 56,1 anos, a bancada mais velha da Câmara.

PDT: média de 55,5 anos, segunda bancada mais velha da Câmara.

PT: média de 52,6 anos, terceira bancada mais velha da Câmara.

PSOL: média de 39,6 anos, a bancada mais jovem.

Média geral da Casa: 49,6 anos, praticamente estável, com alta de 0,1 ano.

Deputado mais jovem: Alvinho Lira (PP-AL), de 20 anos.

Deputada mais idosa: Magda Mofatto (PL-GO), de 77 anos.

Com essa nova arrumação, a idade média dos deputados do PT mostra o início de uma transição geracional relevante no partido, mas os dados gerais confirmam que a Câmara dos Deputados continuará dominada pela senioridade política a partir de 2027.

Deputados mais votados do país

Nikolas Ferreira (PL-MG) tornou-se o deputado mais votado do Brasil ao arrematar impressionantes 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados
Lucas Pavanato (PL-SP) encabeçou a disputa em solo paulista e garantiu 3.038.438 votos. por Reprodução
Erika Hilton (PSOL-SP) assegurou a expressiva representação progressista paulista com 1.596.472 votos. por Câmara dos Deputados/Reprodução
André Fernandes (PL-CE) conquistou 684.372 votos no Ceará. por Divulgação
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) recebeu 583.107 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Julia Zanatta (PL-SC) recebeu 560.223 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Câmara dos Deputados
Ana Elisa (PT-MG) recebeu 524.219 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Reprodução/Redes sociais
Kim Kataguiri (Missão-SP) recebeu 520.071 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tabata Amaral (PSB-SP) recebeu 476.383 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Jeffrey Chiquini (Novo-PR) recebeu 425.399 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Lucas Polese (PL-ES) foi eleito deputado federal pelo Espírito Santo com 419.735 votos. por Divulgação, ALES
Delegado Caveira (PL-PA) recebeu 414.927 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Divulgação, Câmara dos Deputados
Maurício Marcon (PL-RS) recebeu 379.834 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Divulgação, Câmara dos Deputados
Renato Bolsonaro (PL-SP) recebeu 379.312 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Reprodução, Facebook-Renato Bolsonaro
Sargento Nantes (PP-SP) recebeu 333.401 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Reprodução, Facebook
Jader Filho (MDB-PA) recebeu 326.617 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Marcelo Camará, Ministério das Cidades
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