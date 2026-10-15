SANGUE NOVO NA BANCADA

PT rejuvenesce bancada na Câmara pela primeira vez em 28 anos, mas segue entre as três mais velhas do Congresso

Eleição de jovens deputados como Ana Elisa e Pedro Rousseff reduz idade média do partido na Câmara para 52,6 anos

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:45

Deputados de 21 a 28 anos baixam a idade média da bancada petista após três décadas Crédito: Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

A queda na idade média dos deputados federais do Partido dos Trabalhadores (PT) para 52,6 anos quebrou quase três décadas de envelhecimento contínuo da bancada nas Eleições 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A chegada de parlamentares jovens como Ana Elisa (21 anos), Ana Júlia Ribeiro (26), Pedro Rousseff (26) e Diego Quaquá (28) reduziu a média etária do partido na Câmara de 55,2 para 52,6 anos. Mesmo com o movimento de renovação, a sigla ainda se mantém como a terceira bancada mais velha da Câmara dos Deputados.



Quem são os deputados federais novatos na bancada da Bahia na Câmara dos Deputados 1 de 10

PCdoB tem a bancada mais velha e PSOL a bancada mais jovem da Câmara em 2027

Abaixo do PT no quesito veteranos aparecem apenas o PDT, com 55,5 anos de média, e o PCdoB, que lidera o topo da lista com 56,1 anos e se consolida como a bancada mais velha da Câmara. Na ponta oposta do espectro da esquerda, o PSOL ostenta o grupo mais jovem do Parlamento, registrando 39,6 anos de média, uma diferença marcante de 16,5 anos em relação ao PCdoB que expõe como siglas do mesmo campo ideológico escalam suas bancadas de formas totalmente opostas.

Renovação na Câmara registra menor índice desde 2002

Apesar da oxigenação pontual na bancada do PT, a Câmara dos Deputados como um todo permaneceu praticamente idêntica. A média geral de idade dos parlamentares passou de 49,5 para 49,6 anos. Essa estabilidade na renovação coincide com a menor taxa de caras novas na Câmara desde 2002. Foram apenas 183 eleitos sem mandato prévio, em um cenário no qual o peso do fundo partidário e a força dos parlamentares em exercício dificultam a entrada de novas lideranças.



Entre os extremos individuais da próxima legislatura, Alvinho Lira (PP-AL) assume aos 20 anos como o deputado mais novo, amparado pela Lei 15.230/2025 para completar os 21 anos mínimos em março de 2027. Do outro lado, Magda Mofatto (PL-GO) ocupa o posto de deputada mais idosa, aos 77 anos.

Veja o raio-x etário das bancadas na Câmara

PCdoB: média de 56,1 anos, a bancada mais velha da Câmara.

PDT: média de 55,5 anos, segunda bancada mais velha da Câmara.

PT: média de 52,6 anos, terceira bancada mais velha da Câmara.

PSOL: média de 39,6 anos, a bancada mais jovem.

Média geral da Casa: 49,6 anos, praticamente estável, com alta de 0,1 ano.

Deputado mais jovem: Alvinho Lira (PP-AL), de 20 anos.

Deputada mais idosa: Magda Mofatto (PL-GO), de 77 anos.

Com essa nova arrumação, a idade média dos deputados do PT mostra o início de uma transição geracional relevante no partido, mas os dados gerais confirmam que a Câmara dos Deputados continuará dominada pela senioridade política a partir de 2027.