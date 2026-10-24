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Quaest, 2º turno - votos válidos: Flávio Bolsonaro, 51%; Lula, 49%

Levantamento divulgado neste sábado (24) mostra vantagem numérica do senador, mas aponta empate técnico entre os candidatos; segundo turno acontece neste domingo (25)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 20:21

Os candidatos a presidência da república 2026 Lula e Flávio Bolsonaro
Os candidatos a presidência da república 2026 Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

A última pesquisa Quaest antes do segundo turno das eleições presidenciais, divulgada neste sábado (24), coloca o senador Flávio Bolsonaro (PL) à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto. O candidato do PL aparece com 51% dos votos válidos, enquanto Lula registra 49%.

Apesar da vantagem numérica de dois pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados, já que a diferença está dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Globo, a pesquisa ouviu 3.702 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 23 e 24 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09158/2026.

Bahia: Eleições 2026 em números

Eleições em números por Arte/CORREIO
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A votação que definirá o próximo presidente da República acontece neste domingo (25), das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Na intenção de voto total, que considera também os eleitores indecisos e aqueles que pretendem votar em branco, anular ou não comparecer às urnas, Flávio Bolsonaro aparece com 46%, ante 45% de Lula.

Os dois candidatos cresceram um ponto percentual em relação ao levantamento anterior, realizado em 21 de outubro. Na ocasião, o senador tinha 45% das intenções de voto, enquanto o presidente registrava 44%.

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O percentual de eleitores que pretendem votar em branco, anular ou não comparecer caiu de 9% para 8%. Já os indecisos passaram de 2% para 1%.

A pesquisa também indica que a maioria dos eleitores já definiu sua escolha. Entre aqueles que declararam voto em um dos candidatos, 92% afirmam que não pretendem mudar de posição até domingo. Outros 8% admitem a possibilidade de alterar o voto.

O eleitorado de Lula apresenta um índice ligeiramente maior de decisão: 94% dizem que a escolha é definitiva, contra 92% dos apoiadores de Flávio Bolsonaro.

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados precisam mencionar o candidato sem receber uma lista de nomes, Flávio Bolsonaro também aparece numericamente à frente, com 44% das intenções de voto. Lula tem 42%.

O resultado representa crescimento para ambos. Na rodada anterior, o senador registrava 40%, mesmo percentual do presidente. A proporção de indecisos caiu de 14% para 7%, enquanto os que declararam voto branco, nulo ou intenção de não comparecer passaram de 6% para 7%.

Outro indicador favorável a Flávio Bolsonaro é a expectativa de vitória. Segundo a Quaest, 51% dos entrevistados acreditam que o senador vencerá a eleição, enquanto 37% apostam na reeleição de Lula.

O percentual dos que apontam o candidato do PL como provável vencedor, entretanto, recuou três pontos em relação à pesquisa anterior, quando chegava a 54%. A expectativa de vitória de Lula permaneceu estável.

Os índices de rejeição dos dois candidatos também foram medidos. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 49% dos entrevistados, enquanto Lula registra 47%.

No caso do senador, a rejeição apresenta trajetória de queda desde o fim de setembro, quando atingia 56%. O índice passou para 54% em 14 de outubro, 52% no dia 21 e chegou aos atuais 49%.

A rejeição a Lula também diminuiu no período. O presidente tinha 54% em 28 de setembro, passou para 53% em 14 de outubro e chegou a 47% no levantamento de 21 de outubro, percentual mantido na pesquisa divulgada neste sábado.

Quando questionados sobre o cenário político que mais provoca medo, 45% dos entrevistados apontaram o retorno da família Bolsonaro ao poder. Outros 42% disseram temer a reeleição de Lula. Há ainda 4% que afirmam ter medo dos dois resultados e outros 4% que não temem nenhum deles. Os que não souberam responder representam 5%.

A Quaest também avaliou a percepção dos brasileiros sobre o governo federal. Pela primeira vez desde 5 de agosto, a aprovação da gestão Lula superou a desaprovação.

Atualmente, 48% dos entrevistados aprovam o governo, enquanto 45% desaprovam. Na pesquisa anterior, os índices eram de 46% e 47%, respectivamente.

Na avaliação qualitativa da administração federal, 38% consideram o governo ruim ou péssimo, percentual estável em relação à rodada anterior. A avaliação positiva subiu de 34% para 36%, enquanto a regular recuou de 26% para 24%.

O interesse dos brasileiros pela eleição também aumentou na reta final da campanha. Segundo a Quaest, 57% dos entrevistados afirmam estar muito interessados no segundo turno. Na véspera da primeira votação, em 3 de outubro, esse percentual era de 45%.

Para calcular os votos válidos, a Quaest utiliza um modelo que considera não apenas a intenção de voto declarada, mas também a probabilidade de comparecimento dos eleitores às urnas. A metodologia exclui votos brancos, nulos e indecisos, aproximando a estimativa da forma como o TSE contabiliza o resultado oficial da eleição.

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