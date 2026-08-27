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Quaest: ACM Neto abre vantagem e lidera disputa pelo governo da Bahia; veja os números

O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (27), foi contratado pelo TV Bahia

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 19:18

ACM Neto inaugura comitê em Salvador e diz ver 'sentimento muito forte de esperança' na Bahia
Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) Crédito: Divulgação

Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) abriu vantagem e lidera a disputa com 40% das intenções de votos, segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (27). O levantamento foi contratado pela TV Bahia.

Já o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) aparece com 37% das intenções. Maria Bona (PCO), Aroldo Felix (UP), Ronaldo Mansur (PSOL) têm 1%, cada um. Estêvão (DC) não pontuou.

Os indecisos são 13%. Brancos, nulos e não vão votar são 7%. O levantamento ouviu 900 pessoas entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. 

Em um eventual segundo turno, ACM Neto também lidera com 44% das intenções de votos contra 41% de Jerônimo Rodrigues. Os indecisos são 9%. Branco, nulo e não vai votar são 6%.

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