ELEIÇÕES 2026

Quaest: ACM Neto abre vantagem e lidera disputa pelo governo da Bahia; veja os números

O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (27), foi contratado pelo TV Bahia

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 19:18

Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) Crédito: Divulgação

Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) abriu vantagem e lidera a disputa com 40% das intenções de votos, segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (27). O levantamento foi contratado pela TV Bahia.

Já o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) aparece com 37% das intenções. Maria Bona (PCO), Aroldo Felix (UP), Ronaldo Mansur (PSOL) têm 1%, cada um. Estêvão (DC) não pontuou.

Os indecisos são 13%. Brancos, nulos e não vão votar são 7%. O levantamento ouviu 900 pessoas entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.