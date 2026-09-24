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Quaest: ACM Neto mantém liderança na disputa ao governo e alcança 42%

Pesquisa foi divulgada, nesta quinta-feira (24), pela TV Bahia

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 19:20

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ACM Neto, candidato ao governo da bahia Crédito: Divulgação

Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) mantém liderança na disputa com 42% das intenções de votos, segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (24) pela TV Bahia.

Em segundo lugar, aparece o governador e postulante à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) com 40% das intenções de votos. 

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 27 de agosto, os dois candidatos cresceram três pontos percentuais. Neto passou de 39% para 42%, enquanto Jerônimo avançou de 37% para 40%.

Maria Bona (PCO) aparece com 1%. Ronaldo Mansur (PSOL), Aroldo Felix (UP) e Ariel Capistrano (DC) não pontuaram. O percentual de indecisos caiu de 12% para 9%, enquanto branco, nulo ou eleitores que afirmam não votar permanecem em 8%.

A Quaest ouviu 900 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 20 e 23 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BA-01850/2026.

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