ELEIÇÕES 2026

Quaest: ACM Neto mantém liderança na disputa ao governo e alcança 42%

Pesquisa foi divulgada, nesta quinta-feira (24), pela TV Bahia

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 19:20

ACM Neto, candidato ao governo da bahia Crédito: Divulgação

Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) mantém liderança na disputa com 42% das intenções de votos, segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (24) pela TV Bahia.

Em segundo lugar, aparece o governador e postulante à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) com 40% das intenções de votos.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 27 de agosto, os dois candidatos cresceram três pontos percentuais. Neto passou de 39% para 42%, enquanto Jerônimo avançou de 37% para 40%.

Maria Bona (PCO) aparece com 1%. Ronaldo Mansur (PSOL), Aroldo Felix (UP) e Ariel Capistrano (DC) não pontuaram. O percentual de indecisos caiu de 12% para 9%, enquanto branco, nulo ou eleitores que afirmam não votar permanecem em 8%.