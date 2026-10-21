Quaest divulga nova pesquisa presidencial nesta quarta-feira (21)

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Carol Neves
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 07:46
A disputa pela Presidência entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terá duas novas pesquisas divulgadas nesta semana. A primeira será a da Quaest, prevista para as 10h desta quarta-feira (21). No dia seguinte, será a vez do Datafolha apresentar seus números.
Nesta rodada, a Quaest entrevistou presencialmente, em domicílios, 2.154 pessoas entre 17 e 20 de outubro. A pesquisa é a segunda realizada pelo instituto após a definição do segundo turno e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.
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O resultado permitirá acompanhar a evolução da disputa em relação ao levantamento anterior, no qual Flávio aparecia com 46% das intenções de voto, enquanto Lula somava 44%. Outros 9% declararam voto branco ou nulo, e 1% não soube responder.
Encomendada pelo Grupo Globo, aquela pesquisa ouviu 2.154 eleitores com 16 anos ou mais entre 10 e 13 de outubro, com nível de confiança de 95%.
Já o Datafolha chega à nova rodada após ter apontado, na semana passada, 51% dos votos válidos para Flávio e 49% para Lula. Nesse cálculo, os votos brancos e nulos são excluídos.
O levantamento anterior do Datafolha foi realizado entre 13 e 15 de outubro, com 2.520 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%. O registro no TSE é BR-00466/2026.