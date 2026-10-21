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Quaest divulga nova pesquisa presidencial nesta quarta-feira (21)

Na última edição da pesquisa, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tinha 46% das intenções de voto e o presidente Lula (PT) tinha 44%

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 07:46

Lula e Flávio
Lula e Flávio Crédito: Divulgaçao

A disputa pela Presidência entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terá duas novas pesquisas divulgadas nesta semana. A primeira será a da Quaest, prevista para as 10h desta quarta-feira (21). No dia seguinte, será a vez do Datafolha apresentar seus números.

Nesta rodada, a Quaest entrevistou presencialmente, em domicílios, 2.154 pessoas entre 17 e 20 de outubro. A pesquisa é a segunda realizada pelo instituto após a definição do segundo turno e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

O resultado permitirá acompanhar a evolução da disputa em relação ao levantamento anterior, no qual Flávio aparecia com 46% das intenções de voto, enquanto Lula somava 44%. Outros 9% declararam voto branco ou nulo, e 1% não soube responder.

Encomendada pelo Grupo Globo, aquela pesquisa ouviu 2.154 eleitores com 16 anos ou mais entre 10 e 13 de outubro, com nível de confiança de 95%.

Já o Datafolha chega à nova rodada após ter apontado, na semana passada, 51% dos votos válidos para Flávio e 49% para Lula. Nesse cálculo, os votos brancos e nulos são excluídos.

O levantamento anterior do Datafolha foi realizado entre 13 e 15 de outubro, com 2.520 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%. O registro no TSE é BR-00466/2026.

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