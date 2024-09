POSICIONAMENTO POLÍTICO

Quaest: eleitor de Salvador se diz mais de direita do que de esquerda

O eleitorado de Salvador se identifica politicamente mais com a direita do que a esquerda, segundo a pesquisa Quaest, contratada pela TV Bahia e divulgada nesta terça-feira (17).

De acordo com o levantamento, 33% dos eleitores disseram se identificar com a direita. Já 16% com a esquerda. A maior parte - 39% - se diz de centro. Outros 12% não souberam ou não quiseram responder.