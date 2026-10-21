EMPATE TÉCNICO

Quaest: Flávio Bolsonaro tem 45% e Lula 44% no segundo turno

Encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo, o levantamento ouviu 2.154 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de outubro

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10:22

Flávio lidera por vantagem curta contra Lula Crédito: Reprodução

Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) continuam tecnicamente empatados na corrida presidencial, segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21). O candidato do PL aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o petista registra 44%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A principal mudança em relação ao levantamento da semana passada ocorreu na rejeição a Lula, que recuou de 53% para 47%. No caso de Flávio, o índice passou de 54% para 52%, uma oscilação de dois pontos para baixo.

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Nas intenções de voto, o cenário teve pouca alteração. Flávio oscilou de 46% para 45%, e Lula permaneceu com 44%. Os dois já estavam em empate técnico na rodada anterior.

Os eleitores que pretendem votar em branco, anular ou não comparecer às urnas somam 9%, mesmo percentual da semana passada. Já a parcela de indecisos passou de 1% para 2%.