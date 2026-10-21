Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quaest: Flávio Bolsonaro tem 45% e Lula 44% no segundo turno

Encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo, o levantamento ouviu 2.154 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10:22

Flávio lidera por vantagem curta contra Lula
Flávio lidera por vantagem curta contra Lula Crédito: Reprodução

Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) continuam tecnicamente empatados na corrida presidencial, segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21). O candidato do PL aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o petista registra 44%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A principal mudança em relação ao levantamento da semana passada ocorreu na rejeição a Lula, que recuou de 53% para 47%. No caso de Flávio, o índice passou de 54% para 52%, uma oscilação de dois pontos para baixo.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

Nas intenções de voto, o cenário teve pouca alteração. Flávio oscilou de 46% para 45%, e Lula permaneceu com 44%. Os dois já estavam em empate técnico na rodada anterior.

Os eleitores que pretendem votar em branco, anular ou não comparecer às urnas somam 9%, mesmo percentual da semana passada. Já a parcela de indecisos passou de 1% para 2%.

Encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo, o levantamento ouviu 2.154 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de outubro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

Mais recentes

Imagem - Pai e filho morrem e mãe fica ferida em acidente envolvendo carro e duas carretas na BR-116, no sudoeste da Bahia

Pai e filho morrem e mãe fica ferida em acidente envolvendo carro e duas carretas na BR-116, no sudoeste da Bahia
Imagem - Polícia Federal bloqueia R$ 35 milhões e apreende imóveis em operação contra comércio ilegal de medicamentos na Bahia

Polícia Federal bloqueia R$ 35 milhões e apreende imóveis em operação contra comércio ilegal de medicamentos na Bahia
Imagem - Datafolha divulga nova pesquisa presidencial nesta quinta-feira (22)

Datafolha divulga nova pesquisa presidencial nesta quinta-feira (22)