LEGISLAÇÃO ELEITORAL

Qual a diferença entre voto branco e nulo? Entenda o que muda na eleição

Votos brancos e nulos são registrados de formas diferentes na urna, mas nenhum deles é contabilizado para candidatos ou partidos

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 07:10

Urna eletrônica que será utilizada no dia 4 de outubro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Na urna eletrônica, votar em branco e anular o voto exigem procedimentos diferentes, mas têm o mesmo efeito na apuração: nenhuma dessas escolhas entra na contagem dos votos válidos ou é destinada a um candidato ou partido.

Para definir os eleitos, a Justiça Eleitoral considera apenas os votos dados a candidatos ou partidos devidamente registrados naquela disputa.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

Como funciona o voto em branco

O eleitor que deseja votar em branco deve apertar a tecla “branco” da urna e, em seguida, confirmar no botão verde.

Antes das urnas eletrônicas, essa escolha era feita de outra maneira: o eleitor entregava a cédula de papel sem marcar nenhuma opção. O botão da urna passou a cumprir essa função.

Como funciona o voto nulo

O voto é anulado quando o eleitor digita um número que não corresponde a nenhum candidato ou partido naquela disputa e confirma.

Na votação em papel, escrever um nome que não pertencesse a um candidato também podia anular o voto. Essa prática deu origem a episódios curiosos da história eleitoral brasileira.

Nos anos 1950, o rinoceronte Cacareco recebeu cerca de 100 mil votos em São Paulo. Na década de 1980, o macaco Tião ganhou notoriedade nas urnas do Rio de Janeiro.

As votações não renderam cargos políticos aos animais. Os votos foram considerados nulos e ficaram fora da contagem que definiu o resultado.

Votos brancos e nulos contam para o resultado?

Nenhum deles integra o total de votos válidos usado para definir os eleitos. Isso significa que os votos brancos e nulos não são somados à votação de qualquer candidato ou partido.