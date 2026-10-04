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Qual a diferença entre voto branco e nulo? Entenda o que muda na eleição

Votos brancos e nulos são registrados de formas diferentes na urna, mas nenhum deles é contabilizado para candidatos ou partidos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 07:10

Urna eletrônica que será utilizada no dia 4 de outubro
Urna eletrônica que será utilizada no dia 4 de outubro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Na urna eletrônica, votar em branco e anular o voto exigem procedimentos diferentes, mas têm o mesmo efeito na apuração: nenhuma dessas escolhas entra na contagem dos votos válidos ou é destinada a um candidato ou partido.

Para definir os eleitos, a Justiça Eleitoral considera apenas os votos dados a candidatos ou partidos devidamente registrados naquela disputa.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

Como funciona o voto em branco

O eleitor que deseja votar em branco deve apertar a tecla “branco” da urna e, em seguida, confirmar no botão verde.

Antes das urnas eletrônicas, essa escolha era feita de outra maneira: o eleitor entregava a cédula de papel sem marcar nenhuma opção. O botão da urna passou a cumprir essa função.

Como funciona o voto nulo

O voto é anulado quando o eleitor digita um número que não corresponde a nenhum candidato ou partido naquela disputa e confirma.

Na votação em papel, escrever um nome que não pertencesse a um candidato também podia anular o voto. Essa prática deu origem a episódios curiosos da história eleitoral brasileira.

Nos anos 1950, o rinoceronte Cacareco recebeu cerca de 100 mil votos em São Paulo. Na década de 1980, o macaco Tião ganhou notoriedade nas urnas do Rio de Janeiro.

As votações não renderam cargos políticos aos animais. Os votos foram considerados nulos e ficaram fora da contagem que definiu o resultado.

Votos brancos e nulos contam para o resultado?

Nenhum deles integra o total de votos válidos usado para definir os eleitos. Isso significa que os votos brancos e nulos não são somados à votação de qualquer candidato ou partido.

Embora fiquem fora dessa contagem, os registros permitem identificar como uma parcela do eleitorado se comportou na eleição.

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