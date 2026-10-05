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Quando será o segundo turno das eleições? Veja a data

Flávio terminou a apuração em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos; Lula ficou em segundo, com 45,16%

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  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:01

Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irão disputar o segundo turno da eleição para presidente da República. Com isso, os eleitores voltam às urnas para o segundo turno no dia 25 de outubro de 2026,.

Flávio terminou a apuração em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.103.033 votos. Lula ficou em segundo, com 45,16%, ou 53.870.724 votos.

A eleição presidencial é decidida em segundo turno quando nenhum candidato obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. 

Em seis estados e no DF, a eleição para governador foi para o segundo turno, e também será decidida no dia 25 de outubro. 

>> Veja onde haverá 2º turno para governador e quem são os candidatos:

Acre 

Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Mailza teve 218.760 votos (49,76%) e Rick, 141.859 (32,27%).

Amazonas

Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL). Aziz com 841.846 votos (40,63%) e Maria do Carmo com 507.335 (24,49%).

Distrito Federal 

Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT). Celina com 825.530 (49.93%) e Leandro, 569.930 (34,47%).

Espírito Santo

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno no Espírito Santo. Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos e Ferraço ficou com 34,06%. 

Rio de Janeiro

Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD). Ruas obteve 49,27% dos votos válidos e Paes com 42,76%.

Rio Grande do Norte

Allyson (União) e Cadu de Lula (PT) 

Tocantins

Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB)

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