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Quando serão os debates do 2º turno das eleições 2026? Veja datas e horários

Lula e Flávio Bolsonaro têm dois debates previstos antes da votação de 25 de outubro; confira quando serão os encontros e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20:24

Lula e Flávio
Lula e Flávio Crédito: Divulgaçao

Os eleitores terão duas oportunidades de acompanhar debates entre os candidatos à Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026. Os encontros estão previstos para este domingo (18), na Band, e na próxima sexta-feira (23), na TV Globo.

O primeiro debate será transmitido, a partir das 20h, em pool pela TV Cultura, Band, Estadão, Gazeta e Jovem Pan, com transmissão também pelas rádios Cultura Brasil (77,9) e Cultura FM (103,3).

Já o encontro da Globo está marcado para depois do Jornal Nacional, que costuma terminar entre 21h15 e 21h20.

Por que Lula e Flávio Bolsonaro não foram ao debate da Band no 1º turno?

O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. por Reprodução/Partido Liberal
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou por não participar do encontro e, no mesmo horário, teve entrevista gravada exibida pela Record. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Com apenas três candidatos no palco, o encontro de ontem registrou o menor número de participantes em uma estreia de debates presidenciais na TV brasileira desde a redemocratização em 1989. por Reprodução/YouTube/Band
Romeu Zema cancelou a participação de última hora, alegando que a mudança de data do debate perdeu o propósito com a ausência de Lula. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O escritor Augusto Cury chegou a anunciar que boicotaria o debate na porta da emissora, mas recuou após conversar com a direção de jornalismo da Band. por Divulgação/Avante
O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado chamou os ausentes de "fujões" e defendeu a punição de candidatos que faltarem a debates. por Lula Marques/Agência Brasil
O candidato do partido Missão, Renan Santos, levou fraldas com os nomes dos adversários e focou propostas na área de segurança pública. por Divulgação/Partido Missão
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O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. por Reprodução/Partido Liberal

Confira as datas e os horários dos debates do 2º turno

Domingo, 18 de outubro: debate na Band, às 20h.

Sexta-feira, 23 de outubro: debate na TV Globo, após o Jornal Nacional.

Os encontros estão previstos para a última semana antes do segundo turno, marcado para domingo, 25 de outubro.

Quem vai participar dos debates presidenciais?

A expectativa é de confronto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos que disputam o segundo turno. A participação dos dois, no entanto, deve ser acompanhada conforme as confirmações de cada emissora e das campanhas.

No primeiro turno, os debates foram marcados por desistências e disputas judiciais. O encontro que a TV Globo organizaria na reta final da primeira etapa da eleição acabou cancelado após decisões judiciais que alteraram as regras de participação.

Para o segundo turno, a expectativa é que os candidatos compareçam aos confrontos diretos, que permitem aos eleitores comparar propostas e avaliar as respostas dos presidenciáveis.

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Tags:

Disputa Presidencial Debates Luiz Inácio Lula da Silva

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