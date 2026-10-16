Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20:24
Os eleitores terão duas oportunidades de acompanhar debates entre os candidatos à Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026. Os encontros estão previstos para este domingo (18), na Band, e na próxima sexta-feira (23), na TV Globo.
O primeiro debate será transmitido, a partir das 20h, em pool pela TV Cultura, Band, Estadão, Gazeta e Jovem Pan, com transmissão também pelas rádios Cultura Brasil (77,9) e Cultura FM (103,3).
Já o encontro da Globo está marcado para depois do Jornal Nacional, que costuma terminar entre 21h15 e 21h20.
Por que Lula e Flávio Bolsonaro não foram ao debate da Band no 1º turno?
Domingo, 18 de outubro: debate na Band, às 20h.
Sexta-feira, 23 de outubro: debate na TV Globo, após o Jornal Nacional.
Os encontros estão previstos para a última semana antes do segundo turno, marcado para domingo, 25 de outubro.
A expectativa é de confronto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos que disputam o segundo turno. A participação dos dois, no entanto, deve ser acompanhada conforme as confirmações de cada emissora e das campanhas.
No primeiro turno, os debates foram marcados por desistências e disputas judiciais. O encontro que a TV Globo organizaria na reta final da primeira etapa da eleição acabou cancelado após decisões judiciais que alteraram as regras de participação.
Para o segundo turno, a expectativa é que os candidatos compareçam aos confrontos diretos, que permitem aos eleitores comparar propostas e avaliar as respostas dos presidenciáveis.