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Quando serão os debates do 2º turno das eleições 2026? Veja datas e horários

Lula e Flávio Bolsonaro têm dois debates previstos antes da votação de 25 de outubro; confira quando serão os encontros e onde assistir

Mariana Rios

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20:24

Lula e Flávio Crédito: Divulgaçao

Os eleitores terão duas oportunidades de acompanhar debates entre os candidatos à Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026. Os encontros estão previstos para este domingo (18), na Band, e na próxima sexta-feira (23), na TV Globo.

O primeiro debate será transmitido, a partir das 20h, em pool pela TV Cultura, Band, Estadão, Gazeta e Jovem Pan, com transmissão também pelas rádios Cultura Brasil (77,9) e Cultura FM (103,3).

Já o encontro da Globo está marcado para depois do Jornal Nacional, que costuma terminar entre 21h15 e 21h20.

Por que Lula e Flávio Bolsonaro não foram ao debate da Band no 1º turno? 1 de 7

Confira as datas e os horários dos debates do 2º turno

Domingo, 18 de outubro: debate na Band, às 20h.

Sexta-feira, 23 de outubro: debate na TV Globo, após o Jornal Nacional.

Os encontros estão previstos para a última semana antes do segundo turno, marcado para domingo, 25 de outubro.

Quem vai participar dos debates presidenciais?

A expectativa é de confronto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos que disputam o segundo turno. A participação dos dois, no entanto, deve ser acompanhada conforme as confirmações de cada emissora e das campanhas.

No primeiro turno, os debates foram marcados por desistências e disputas judiciais. O encontro que a TV Globo organizaria na reta final da primeira etapa da eleição acabou cancelado após decisões judiciais que alteraram as regras de participação.