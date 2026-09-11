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Quantas vezes o eleitor pode deixar de votar sem perder o título? Veja as regras e penalidades

Ausência injustificada nas urnas gera restrições imediatas no cadastro de cidadãos e acarreta o cancelamento definitivo do documento após três faltas consecutivas

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:59

Mais do que o direito ao voto, o título regular é exigência para a vida civil. O acúmulo de três faltas sem justificativa leva ao cancelamento do documento e gatilha restrições na Receita Federal
Ausência injustificada nas urnas impede emissão de documentos oficiais e acarreta sanções no cadastro do eleitor Crédito: TRE-TO

O eleitor brasileiro que faltar às urnas no primeiro ou no segundo turno das Eleições de 2026 e não apresentar justificativa no prazo de até 60 dias fica em débito com a Justiça Eleitoral e corre o risco de ter o título de eleitor cancelado, além de enfrentar impedimentos para tirar documentos e assumir cargos públicos. O procedimento de cobrança e regularização é conduzido pelos Tribunais Regionais Eleitorais em todo o país para garantir o cumprimento das obrigações civis estabelecidas pelo Código Eleitoral.

Título de eleitor

TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
Título de eleitor por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Título de eleitor gigante por Fernando Cavalcanti
VOTO COM ACESSEBILIDADE por TRE-PE
1 de 7
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO

Consequências imediatas e cancelamento do título de eleitor

Deixar de votar em apenas um turno sem pagar a multa ou sem enviar a justificativa já impede a emissão da Certidão de Quitação Eleitoral. Com essa pendência no cadastro, o cidadão não consegue tirar ou renovar o passaporte e a carteira de identidade (RG), fica proibido de se inscrever ou tomar posse em concursos públicos, não pode renovar matrícula em escolas e universidades oficiais do governo e perde o direito de pedir empréstimos em bancos estatais e caixas econômicas.

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O cancelamento definitivo do documento ocorre quando o eleitor acumula três faltas consecutivas sem prestar contas à Justiça. Para a contagem oficial, cada turno conta como uma eleição independente. Quem faltar ao primeiro e ao segundo turno deste ano, por exemplo, já soma duas ausências seguidas.

Isenção para pessoas com deficiência e voto facultativo

A regra de cancelamento e a obrigatoriedade não atingem quem tem voto facultativo, grupo formado por jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos. Além deles, pessoas com deficiência que tenham extrema dificuldade ou impossibilidade física de votar podem solicitar a quitação eleitoral por tempo indeterminado, ficando livres de sanções e multas.

O pedido pode ser feito pelo próprio cidadão, por familiares próximos ou por representantes legais, apresentando documento de identificação com foto, requerimento por escrito e laudo médico com a Classificação Internacional de Doenças (CID) que detalhe a limitação de saúde. A solicitação pode ser protocolada presencialmente no Cartório Eleitoral ou pela internet, no portal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Com a aprovação do juiz eleitoral, o sistema registra a exceção de forma permanente.

Calendário de votação e cargos em disputa

O primeiro turno das eleições acontece no dia 4 de outubro de 2026 em todo o país, e o eventual segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro. Nestas eleições gerais, os cidadãos vão às urnas para escolher presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, duas vagas para o Senado por estado, deputados federais e deputados estaduais (ou distritais, no caso de Brasília).

O prazo fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tirar a primeira via, transferir o domicílio ou regularizar a situação eleitoral terminou no dia 6 de maio. Desde o dia 7 de maio o cadastro de eleitores permanece fechado para a organização das seções e só reabre em novembro, após o encerramento do processo de apuração dos votos.

Como consultar a zona e a seção eleitoral

Para conferir o local correto de votação e evitar deslocamentos errados no dia do pleito, o cidadão pode consultar o número do título, a zona e a seção eleitoral no aplicativo e-Título, disponível para aparelhos Android e iPhone (iOS). A informação aparece logo na tela inicial após o login.

Quem preferir pode acessar a aba de Autoatendimento Eleitoral no site oficial do TSE, informando nome completo ou CPF, data de nascimento e nome da mãe na opção "Onde votar", ou ainda usar o assistente virtual da Justiça Eleitoral no WhatsApp e o atendimento direto dos cartórios eleitorais.

Tags:

Brasil Título de Eleitor Eleições 2026

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