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Quanto ganha o governador de cada estado brasileiro? Líder do ranking recebe valor máximo e é do Nordeste

Valores pagos aos chefes dos Executivos estaduais variam mais de R$ 24 mil entre os maiores e menores salários

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:12

O maior salário de governador no país é de Fábio Mitidier, de Sergipe; ele foi reeleito Crédito: Juracy Feitosa/Reprodução

Quem ocupar uma cadeira de governador no Brasil pode receber mais de R$ 46 mil por mês em um estado e menos de R$ 22 mil em outro. Embora todos os 27 representantes exerçam o mesmo cargo, os valores pagos são definidos por leis estaduais e podem variar de uma unidade da Federação para outra.

A diferença entre os maiores e menores valores chega a aproximadamente R$ 24,7 mil. No topo está Sergipe, com remuneração bruta de R$ 46.366,19, enquanto o Rio Grande do Norte aparece na outra ponta, com R$ 21.914,76.

A comparação ganha atenção justamente no dia do primeiro turno das Eleições 2026, quando os brasileiros escolhem os próximos governadores e vice-governadores.

Qual é o teto do salário de um governador?

O valor recebido pelos governadores é chamado tecnicamente de subsídio. Cada estado pode estabelecer sua própria remuneração por meio de legislação, mas existe um limite constitucional para os pagamentos no serviço público.

O teto corresponde ao subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, atualmente fixado em R$ 46.366,19. O valor foi estabelecido pela Lei nº 14.520/2023 e passou a vigorar integralmente em fevereiro de 2025.

A Constituição estabelece que a remuneração e o subsídio dos agentes públicos não podem ultrapassar esse limite, observadas as regras constitucionais específicas para cada situação. É justamente o teto que aparece no primeiro lugar do levantamento, em Sergipe. O ranking foi divulgado pelo site Valor Econômico.

Ranking dos salários dos governadores em 2026

1. Sergipe: R$ 46.366,19

2. Acre: R$ 41.845,49

3. Minas Gerais: R$ 41.845,49

4. Bahia: R$ 36.894,89

5. São Paulo: R$ 36.301,53

6. Espírito Santo: R$ 36.165,63

7. Mato Grosso do Sul: R$ 35.462,27

8. Rio de Janeiro: R$ 35.462,22

9. Rio Grande do Sul: R$ 35.462,22

10. Rondônia: R$ 35.462,22

11. Pará: R$ 35.363,55

12. Paraíba: R$ 35.032,58

13. Piauí: R$ 34.774,64

14. Roraima: R$ 34.299,00

15. Alagoas: R$ 34.262,58

16. Mato Grosso: R$ 34.100,55

17. Amazonas: R$ 34.070,00

18. Paraná: R$ 33.763,00

19. Goiás: R$ 33.428,12

20. Maranhão: R$ 33.006,39

21. Amapá: R$ 33.000,00

22. Tocantins: R$ 32.518,44

23. Distrito Federal: R$ 29.311,94

24. Santa Catarina: R$ 25.322,25

25. Ceará: R$ 22.878,41

26. Pernambuco: R$ 22.000,00