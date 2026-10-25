ELEIÇÕES 2026

Quanto ganha o presidente do Brasil e quais são os poderes do cargo?

Além de comandar o governo federal, o presidente pode nomear ministros, indicar autoridades para cargos importantes e propor medidas ao Congresso; salário mensal bruto é de R$ 46,3 mil

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 09:55

Palácio do PLanalto, local de trabalho do presidente do país Crédito: Divulgação

O presidente da República ocupa o principal cargo do Poder Executivo federal e tem a responsabilidade de administrar o governo brasileiro. Eleito para um mandato de quatro anos, com possibilidade de uma reeleição consecutiva, o chefe do Executivo toma decisões que afetam áreas como economia, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e meio ambiente. As informações são do g1.

No segundo turno das eleições de 2026, os eleitores escolhem entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) para comandar o país pelos próximos quatro anos. Além de definir as prioridades da administração federal, o presidente representa o Brasil no exterior e participa diretamente da elaboração de políticas públicas. As atribuições do cargo se dividem em duas funções principais: a de chefe de Estado, que representa o país nas relações internacionais, e a de chefe de Governo, responsável pela administração federal e pela coordenação das políticas nacionais.

Por dentro do Palácio da Alvorada: os detalhes da mansão presidencial 1 de 21

Quanto ganha o presidente do Brasil?

O presidente da República recebe um subsídio mensal bruto de R$ 46.366,19. O valor corresponde à remuneração do cargo, sem incluir benefícios e estruturas disponibilizados para o exercício da função. O presidente também conta com residência oficial, segurança, transporte institucional e servidores de apoio. Esses recursos são destinados ao funcionamento da Presidência e não integram o salário mensal recebido pelo ocupante do cargo.

Uma das principais atribuições do presidente é comandar a administração pública federal. Ele pode nomear e exonerar ministros de Estado, escolher dirigentes de órgãos e empresas públicas e definir as prioridades do governo. Também cabe ao chefe do Executivo criar ou extinguir ministérios, respeitadas as regras legais, e indicar representantes diplomáticos brasileiros. Entre as nomeações de maior relevância estão as de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do procurador-geral da República, que dependem de aprovação do Senado.

O presidente também exerce a função de comandante supremo das Forças Armadas. Entre suas responsabilidades estão a definição das diretrizes de defesa nacional e a nomeação dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

O que o presidente pode decidir na área legislativa?

O chefe do Executivo pode apresentar projetos de lei ao Congresso Nacional, sancionar propostas aprovadas pelos parlamentares ou vetar total ou parcialmente os textos. Os vetos, porém, podem ser derrubados pelo Congresso, conforme as regras constitucionais. Outra ferramenta é a medida provisória, que tem força de lei assim que publicada, mas precisa ser analisada pelo Congresso para continuar em vigor. Em regra, ela tem validade inicial de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período, caso a votação não seja concluída.

O presidente também encaminha ao Congresso três instrumentos fundamentais para o planejamento financeiro federal: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Esses documentos organizam objetivos, prioridades e previsão de despesas do governo. Na política externa, o presidente representa o Brasil em reuniões internacionais e participa da negociação de acordos e tratados com outros países. Determinados compromissos internacionais precisam ser submetidos ao Congresso Nacional.

O presidente pode governar sozinho?

Não. Apesar de chefiar o Poder Executivo, o presidente precisa atuar em conjunto com os demais Poderes da República. Muitas propostas dependem da aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado para se tornarem lei. O Congresso também pode derrubar vetos presidenciais e, em situações previstas na Constituição, instaurar um processo de impeachment por crime de responsabilidade. O Poder Judiciário, por sua vez, pode analisar a legalidade e a constitucionalidade dos atos do governo.