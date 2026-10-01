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Quanto ganha um mesário nas eleições de 2026? Saiba o valor do auxílio e os benefícios

Convocados e voluntários têm os mesmos direitos, e treinamento também garante dispensa sem desconto no salário

Carol Neves

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:19

Mesários podem ter até quatro dias de folga Crédito: Frenando Frazão/Agência Brasil

Trabalhar como mesário nas eleições de 2026 garante benefícios que vão além do dia da votação. Embora a função não tenha salário, convocados e voluntários recebem R$ 65 de auxílio-alimentação por turno e têm direito a folgas no emprego.

Para cada dia de atuação no pleito, são assegurados dois dias de dispensa, sem redução salarial. Quem concluir um ciclo completo de treinamento ganha mais dois dias, seja a capacitação presencial ou virtual.

O direito vale para trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. As datas das folgas devem ser combinadas com o empregador, mediante apresentação da declaração fornecida pela Justiça Eleitoral.

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Já o auxílio-alimentação é pago pelo trabalho efetivo em cada etapa da eleição. Assim, quem participar do primeiro e do segundo turno recebe o valor nas duas ocasiões. A ajuda não equivale a salário, e a atividade não cria vínculo empregatício com a Justiça Eleitoral.

Na Bahia, o TRE-BA fará o pagamento do auxílio-alimentação por Pix, utilizando o CPF do mesário como chave. O cadastro pode estar vinculado a qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central, e o benefício será concedido em cada turno de atuação