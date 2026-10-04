SENADO FEDERAL

Quanto ganha um senador? Veja salário e benefícios dos parlamentares

Parlamentares têm salário mensal de R$ 46,3 mil, além de benefícios e recursos para despesas relacionadas ao mandato

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:23

Senado Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os senadores eleitos neste domingo (4) terão um salário mensal de R$ 46.366,19 para exercer o mandato no Senado Federal entre 2027 e 2034. O valor está em vigor desde fevereiro do ano passado.

Com o salário atual, cada parlamentar recebe cerca de R$ 556 mil por ano, considerando apenas os 12 pagamentos mensais. O valor é bruto e está sujeito aos descontos previstos em lei além de acréscimos de benefícios.

Além da remuneração mensal, os senadores têm direito a uma ajuda de custo no valor do subsídio no início e no fim do mandato. Dessa forma, o pagamento corresponde atualmente a R$ 46.366,19, o mesmo valor da remuneração mensal, em cada uma dessas ocasiões.

Senadores eleitos em 2026 1 de 13

Os parlamentares também podem utilizar a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), destinada ao pagamento de despesas relacionadas ao mandato. Entre os gastos que podem ser custeados estão aluguel de imóveis para escritórios políticos, passagens, locomoção, contratação de serviços de apoio e divulgação da atividade parlamentar. Esses recursos não fazem parte do salário recebido pelo senador e funcionam como um reembolso de despesas relacionadas ao exercício do mandato.

Há ainda benefícios relacionados à moradia em Brasília. Dados do Portal da Transparência do Senado mostram que os parlamentares podem utilizar imóveis funcionais ou, em determinadas condições, receber auxílio-moradia, no valor de R$ 5,5 mil mensais, segundo informações do Valor Econômico.

Além desses valores, os senadores e seus dependentes têm direito a plano de saúde em uma rede credenciada. Caso o parlamentar opte por utilizar atendimento fora da rede, os gastos podem ser reembolsados.