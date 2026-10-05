ELEIÇÕES 2026

Quanto ganham os deputados estaduais eleitos na Bahia? Veja salário e lista

Parlamentares que vão ocupar as 63 cadeiras da Assembleia Legislativa da Bahia recebem mais de R$ 30 mil, além de verbas previstas

Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 07:46

Quanto ganham os deputados estaduais eleitos na Bahia? Veja salário e lista Crédito: Divulgação

As eleições aconteceram neste domingo (4) e, com a definição dos novos deputados estaduais da Bahia, uma dúvida pode surgir: quanto ganha um parlamentar eleito para ocupar uma das 63 cadeiras da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)?

Em 2026, o subsídio mensal dos deputados estaduais baianos é de R$ 34.774,64. O valor corresponde a 75% da remuneração dos deputados federais, que recebem R$ 46.366,19.

Além do subsídio, os parlamentares podem ter acesso a verbas indenizatórias e auxílios previstos pelas regras da Assembleia Legislativa. Esses recursos podem ser destinados a despesas relacionadas ao exercício do mandato, como combustível, locação de veículos, passagens, segurança e despesas de gabinete.

Veja os deputados estaduais eleitos na Bahia

Deputados estaduais mais votados na Bahia 1 de 6

Os 63 parlamentares eleitos para a Assembleia Legislativa da Bahia são:

Ivana Bastos (PSD)

Diego Castro (PL)

Rowenna (PT)

Dr. Thiago Gilleno (Republicanos)

Rosemberg (PT)

Elinaldo (União)

Denise Menezes (PSD)

Alex da Piatã (PSD)

Pedro Tavares (União)

Sandro Regis (União)

Rogério Andrade (MDB)

Cinthya Marabá (PL)

Andrea Castro (PSD)

Osni (PT)

Samuel Júnior (PL)

Angelo Almeida (PT)

Luciano Pinheiro (PDT)

Vilma Reis (PT)

Tancredo Isidório (Avante)

Igor (PL)

Jânio Natal Júnior (PL)

Niltinho (PSD)

Marcinho Oliveira (PDT)

Júlio Pinheiro (PT)

Léo de Neco (Avante)

Hassan de Zé Cocá (PP)

Juvenilson Passos (PT)

Zé Raimundo (PT)

Ricardo Rodrigues (PSD)

Junior Muniz (PT)

Cláudia Oliveira (PSD)

Eduardo Alencar (PSD)

Carlinhos Sobral (MDB)

Junior Nascimento (União)

Kleber Rosa (PSOL)

Bobô (PCdoB)

Vitor Azevedo (Avante)

Angelo Coronel Filho (Republicanos)

Silva Neto (Avante)

Paulo Câmara (PL)

Ludmilla Fiscina (PSD)

Dr. Pitágoras (PP)

Penalva (PP)

Tagner (PT)

Fabrício (PCdoB)

Tiago Correia (PSDB)

Roberto Carlos (PV)

Eduardo Salles (PV)

Jurailton Santos (Republicanos)

Robinson (PT)

Fátima Nunes (PT)

Luciano Simões Filho (União)

Marquinho Viana (PV)

João de Furão (Avante)

Zó do Sertão (PCdoB)

Neusa Cadore (PT)

Euclides Fernandes (PT)

Neto Coelho (PDT)

Soldado Prisco (PL)

José de Arimateia (Republicanos)

Cacau da Mata (PDT)

Josafá Marinho (PDT)