Quanto ganham os deputados federais eleitos na Bahia? Veja salário e lista

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Esther Morais
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:05
As eleições deste domingo (4) definiram os 39 deputados federais que vão representar a Bahia na Câmara dos Deputados a partir de 2027. Com o resultado, surge uma dúvida: quanto ganha um parlamentar eleito para ocupar uma das cadeiras destinadas ao estado no Congresso Nacional?
Em 2026, o salário bruto de um deputado federal é de R$ 46.366,19 por mês. O valor é estabelecido pelo próprio Congresso Nacional e está previsto no Decreto Legislativo nº 172, de 2022.
Deputados federais da Bahia que não vão voltar para a Câmara em 2026
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Além do salário, os parlamentares têm direito a outros recursos para custear despesas relacionadas ao mandato. Entre eles estão o apartamento funcional em Brasília ou, caso o parlamentar não utilize o imóvel, um auxílio-moradia de R$ 4.253 por mês.
Os deputados também contam com cota parlamentar de R$ 4.148,80, destinada a despesas do mandato, além de remuneração para viagens oficiais. Há ainda a verba de gabinete, que pode chegar a R$ 165.806,07, utilizada para o pagamento de até 25 secretários parlamentares.
O salário pode sofrer descontos em caso de faltas não justificadas às sessões deliberativas. Entre as situações que podem ser abonadas estão missões autorizadas, doenças comprovadas, licença-maternidade, licença-paternidade e doença grave ou falecimento de familiar de até segundo grau.
Os 39 parlamentares terão mandato de quatro anos, a partir de 2027. Confira a lista enviada com a votação de cada eleito:
PSD
Antonio Brito (PSD): 205.815 votos
Daniel Alencar (PSD): 192.492 votos
Gabriel Nunes (PSD): 155.060 votos
Sergio Brito (PSD): 148.775 votos
Raimundo Costa (PSD): 102.907 votos
Charles Fernandes (PSD): 87.945 votos
PDT
Félix Mendonça Júnior (PDT): 60.159 votos
MDB
Ricardo Maia (MDB): 147.981 votos
Avante
Pastor Sargento Isidório (Avante): 248.147 votos
Neto Carletto (Avante): 197.240 votos
Elmo Vaz (Avante): 65.558 votos
PSB
Mario Negromonte Jr. (PSB): 101.536 votos
Republicanos
Diego Coronel (Republicanos): 144.890 votos
Léo Prates (Republicanos): 103.794 votos
Márcio Marinho (Republicanos): 97.458 votos
PL
Doutora Raissa Soares (PL): 162.370 votos
Roberta Roma (PL): 156.108 votos
João Bacelar (PL): 107.232 votos
Capitão Alden (PL): 105.110 votos
Federação União Progressista
Sandro Filho (PP): 167.394 votos
Claudio Cajado (PP): 110.384 votos
Elmar (União): 134.235 votos
Dal Barreto (União): 122.667 votos
Ditinho Avivip (União): 111.025 votos
Leur Lomanto Jr. (União): 108.893 votos
Paulo Azi (União): 105.797 votos
Manuel Rocha (União): 104.969 votos
Federação Brasil da Esperança
Lucas Reis (PT): 191.702 votos
Ivoneide Caetano (PT): 161.674 votos
Jorge Solla (PT): 151.784 votos
Valmir Assunção (PT): 148.624 votos
Afonso Florence (PT): 137.817 votos
Olivia Santana (PCdoB): 122.823 votos
Daniel (PCdoB): 114.334 votos
Alice Portugal (PCdoB): 114.326 votos
Maria Marighella (PT): 108.731 votos
Joseildo (PT): 107.896 votos
Federação PSDB Cidadania
Carlos Muniz (PSDB): 141.553 votos
Adolfo Viana (PSDB): 119.308 votos