ELEIÇÕES 2026

Quanto ganham os deputados federais eleitos na Bahia? Veja salário e lista

Parlamentares eleitos para representar a Bahia na Câmara dos Deputados terão salário bruto, além de benefícios e verbas destinadas ao exercício do mandato

Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:05

Quanto ganham os deputados federais eleitos na Bahia? Veja salário e lista Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

As eleições deste domingo (4) definiram os 39 deputados federais que vão representar a Bahia na Câmara dos Deputados a partir de 2027. Com o resultado, surge uma dúvida: quanto ganha um parlamentar eleito para ocupar uma das cadeiras destinadas ao estado no Congresso Nacional?

Em 2026, o salário bruto de um deputado federal é de R$ 46.366,19 por mês. O valor é estabelecido pelo próprio Congresso Nacional e está previsto no Decreto Legislativo nº 172, de 2022.

Deputados federais da Bahia que não vão voltar para a Câmara em 2026 1 de 11

Deputados federais da Bahia que não vão voltar para a Câmara em 2026 1 de 11

Além do salário, os parlamentares têm direito a outros recursos para custear despesas relacionadas ao mandato. Entre eles estão o apartamento funcional em Brasília ou, caso o parlamentar não utilize o imóvel, um auxílio-moradia de R$ 4.253 por mês.

Os deputados também contam com cota parlamentar de R$ 4.148,80, destinada a despesas do mandato, além de remuneração para viagens oficiais. Há ainda a verba de gabinete, que pode chegar a R$ 165.806,07, utilizada para o pagamento de até 25 secretários parlamentares.

O salário pode sofrer descontos em caso de faltas não justificadas às sessões deliberativas. Entre as situações que podem ser abonadas estão missões autorizadas, doenças comprovadas, licença-maternidade, licença-paternidade e doença grave ou falecimento de familiar de até segundo grau.

Veja quem são os deputados federais eleitos pela Bahia:

Os 39 parlamentares terão mandato de quatro anos, a partir de 2027. Confira a lista enviada com a votação de cada eleito:

PSD

Antonio Brito (PSD): 205.815 votos

Daniel Alencar (PSD): 192.492 votos

Gabriel Nunes (PSD): 155.060 votos

Sergio Brito (PSD): 148.775 votos

Raimundo Costa (PSD): 102.907 votos

Charles Fernandes (PSD): 87.945 votos

PDT

Félix Mendonça Júnior (PDT): 60.159 votos

MDB

Ricardo Maia (MDB): 147.981 votos

Avante

Pastor Sargento Isidório (Avante): 248.147 votos

Neto Carletto (Avante): 197.240 votos

Elmo Vaz (Avante): 65.558 votos

PSB

Mario Negromonte Jr. (PSB): 101.536 votos

Republicanos

Diego Coronel (Republicanos): 144.890 votos

Léo Prates (Republicanos): 103.794 votos

Márcio Marinho (Republicanos): 97.458 votos

PL

Doutora Raissa Soares (PL): 162.370 votos

Roberta Roma (PL): 156.108 votos

João Bacelar (PL): 107.232 votos

Capitão Alden (PL): 105.110 votos

Federação União Progressista

Sandro Filho (PP): 167.394 votos

Claudio Cajado (PP): 110.384 votos

Elmar (União): 134.235 votos

Dal Barreto (União): 122.667 votos

Ditinho Avivip (União): 111.025 votos

Leur Lomanto Jr. (União): 108.893 votos

Paulo Azi (União): 105.797 votos

Manuel Rocha (União): 104.969 votos

Federação Brasil da Esperança

Lucas Reis (PT): 191.702 votos

Ivoneide Caetano (PT): 161.674 votos

Jorge Solla (PT): 151.784 votos

Valmir Assunção (PT): 148.624 votos

Afonso Florence (PT): 137.817 votos

Olivia Santana (PCdoB): 122.823 votos

Daniel (PCdoB): 114.334 votos

Alice Portugal (PCdoB): 114.326 votos

Maria Marighella (PT): 108.731 votos

Joseildo (PT): 107.896 votos

Federação PSDB Cidadania

Carlos Muniz (PSDB): 141.553 votos