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Quanto ganham os deputados federais eleitos na Bahia? Veja salário e lista

Parlamentares eleitos para representar a Bahia na Câmara dos Deputados terão salário bruto, além de benefícios e verbas destinadas ao exercício do mandato

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:05

Votação que aprovou o fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados
Quanto ganham os deputados federais eleitos na Bahia? Veja salário e lista Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

As eleições deste domingo (4) definiram os 39 deputados federais que vão representar a Bahia na Câmara dos Deputados a partir de 2027. Com o resultado, surge uma dúvida: quanto ganha um parlamentar eleito para ocupar uma das cadeiras destinadas ao estado no Congresso Nacional?

Em 2026, o salário bruto de um deputado federal é de R$ 46.366,19 por mês. O valor é estabelecido pelo próprio Congresso Nacional e está previsto no Decreto Legislativo nº 172, de 2022.

Deputados federais da Bahia que não vão voltar para a Câmara em 2026

Arthur Maia (União Brasil). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Bacelar (PV). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Jorge Araújo (PP). Já era suplente e foi eleito como suplente novamente.  por Câmara Municipal de Salvador
José Carlos Araújo (PDT) - não se candidatou à reeleição por Câmara dos Deputados
José Rocha (União) - não tentou a reeleição e lançou o filho, Manuel Rocha, que foi eleito deputado federal.  por Câmara dos Deputados
Lídice da Mata (PSB). Foi eleita como suplente.  por Câmara dos Deputados
Marcelo Nilo (Republicanos). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães (PSD). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Rogéria Santos (Republicanos). Foi eleita como suplente.  por Câmara dos Deputados
Waldenor Pereira (PT). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Zé Neto (PT). Foi eleito como suplente.  por Divulgação
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Arthur Maia (União Brasil). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados

Deputados federais da Bahia que não vão voltar para a Câmara em 2026

Arthur Maia (União Brasil). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Bacelar (PV). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Jorge Araújo (PP). Já era suplente e foi eleito como suplente novamente.  por Câmara Municipal de Salvador
José Carlos Araújo (PDT) - não se candidatou à reeleição por Câmara dos Deputados
José Rocha (União) - não tentou a reeleição e lançou o filho, Manuel Rocha, que foi eleito deputado federal.  por Câmara dos Deputados
Lídice da Mata (PSB). Foi eleita como suplente.  por Câmara dos Deputados
Marcelo Nilo (Republicanos). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães (PSD). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Rogéria Santos (Republicanos). Foi eleita como suplente.  por Câmara dos Deputados
Waldenor Pereira (PT). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Zé Neto (PT). Foi eleito como suplente.  por Divulgação
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Arthur Maia (União Brasil). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados

Além do salário, os parlamentares têm direito a outros recursos para custear despesas relacionadas ao mandato. Entre eles estão o apartamento funcional em Brasília ou, caso o parlamentar não utilize o imóvel, um auxílio-moradia de R$ 4.253 por mês.

Os deputados também contam com cota parlamentar de R$ 4.148,80, destinada a despesas do mandato, além de remuneração para viagens oficiais. Há ainda a verba de gabinete, que pode chegar a R$ 165.806,07, utilizada para o pagamento de até 25 secretários parlamentares.

O salário pode sofrer descontos em caso de faltas não justificadas às sessões deliberativas. Entre as situações que podem ser abonadas estão missões autorizadas, doenças comprovadas, licença-maternidade, licença-paternidade e doença grave ou falecimento de familiar de até segundo grau.

Veja quem são os deputados federais eleitos pela Bahia:

Os 39 parlamentares terão mandato de quatro anos, a partir de 2027. Confira a lista enviada com a votação de cada eleito:

PSD

Antonio Brito (PSD): 205.815 votos

Daniel Alencar (PSD): 192.492 votos

Gabriel Nunes (PSD): 155.060 votos

Sergio Brito (PSD): 148.775 votos

Raimundo Costa (PSD): 102.907 votos

Charles Fernandes (PSD): 87.945 votos

PDT

Félix Mendonça Júnior (PDT): 60.159 votos

MDB

Ricardo Maia (MDB): 147.981 votos

Avante

Pastor Sargento Isidório (Avante): 248.147 votos

Neto Carletto (Avante): 197.240 votos

Elmo Vaz (Avante): 65.558 votos

PSB

Mario Negromonte Jr. (PSB): 101.536 votos

Republicanos

Diego Coronel (Republicanos): 144.890 votos

Léo Prates (Republicanos): 103.794 votos

Márcio Marinho (Republicanos): 97.458 votos

PL

Doutora Raissa Soares (PL): 162.370 votos

Roberta Roma (PL): 156.108 votos

João Bacelar (PL): 107.232 votos

Capitão Alden (PL): 105.110 votos

Federação União Progressista

Sandro Filho (PP): 167.394 votos

Claudio Cajado (PP): 110.384 votos

Elmar (União): 134.235 votos

Dal Barreto (União): 122.667 votos

Ditinho Avivip (União): 111.025 votos

Leur Lomanto Jr. (União): 108.893 votos

Paulo Azi (União): 105.797 votos

Manuel Rocha (União): 104.969 votos

Federação Brasil da Esperança

Lucas Reis (PT): 191.702 votos

Ivoneide Caetano (PT): 161.674 votos

Jorge Solla (PT): 151.784 votos

Valmir Assunção (PT): 148.624 votos

Afonso Florence (PT): 137.817 votos

Olivia Santana (PCdoB): 122.823 votos

Daniel (PCdoB): 114.334 votos

Alice Portugal (PCdoB): 114.326 votos

Maria Marighella (PT): 108.731 votos

Joseildo (PT): 107.896 votos

Federação PSDB Cidadania

Carlos Muniz (PSDB): 141.553 votos

Adolfo Viana (PSDB): 119.308 votos

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