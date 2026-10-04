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Quantos votos um candidato precisa para vencer no primeiro turno? Entenda a conta

Presidente e governador precisam superar metade dos votos válidos; brancos e nulos ficam fora do cálculo

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 09:00

Quantos votos um candidato precisa para vencer no primeiro turno? Entenda a conta Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Nas Eleições 2026, não existe uma quantidade fixa de votos necessária para que um candidato seja eleito presidente ou governador já no primeiro turno. O número varia de acordo com a quantidade de votos válidos registrada em cada disputa. Por isso, a conta depende do resultado da votação e não pode ser definida previamente.

A regra determina que o candidato precisa conquistar mais da metade dos votos válidos para vencer no primeiro turno. Esse critério é chamado de maioria absoluta e vale para as disputas de presidente da República e governador. Se nenhum concorrente alcançar esse percentual, os dois mais votados avançam para o segundo turno.

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Como calcular quantos votos são necessários?

Para fazer a conta, primeiro é preciso considerar apenas os votos válidos, ou seja, aqueles destinados aos candidatos. Depois, basta calcular a metade desse total. O candidato que ultrapassar essa marca alcança a maioria absoluta e pode ser eleito sem a necessidade de uma segunda votação.

Imagine, por exemplo, uma eleição com 10 milhões de votos válidos. Metade desse total corresponde a 5 milhões de votos. Nesse cenário, o candidato precisaria obter mais de 5 milhões para alcançar a maioria absoluta e vencer a disputa já no primeiro turno.

Para quais cargos vale a regra?

Nas eleições de 2026, a exigência de maioria absoluta no primeiro turno vale para presidente da República e governador. Nesses casos, não basta terminar a votação com mais votos do que os adversários. É necessário superar a metade dos votos válidos registrados naquela disputa.