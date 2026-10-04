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Quantos votos um candidato precisa para vencer no primeiro turno? Entenda a conta

Presidente e governador precisam superar metade dos votos válidos; brancos e nulos ficam fora do cálculo

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 09:00

A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos
Quantos votos um candidato precisa para vencer no primeiro turno? Entenda a conta Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Nas Eleições 2026, não existe uma quantidade fixa de votos necessária para que um candidato seja eleito presidente ou governador já no primeiro turno. O número varia de acordo com a quantidade de votos válidos registrada em cada disputa. Por isso, a conta depende do resultado da votação e não pode ser definida previamente.

A regra determina que o candidato precisa conquistar mais da metade dos votos válidos para vencer no primeiro turno. Esse critério é chamado de maioria absoluta e vale para as disputas de presidente da República e governador. Se nenhum concorrente alcançar esse percentual, os dois mais votados avançam para o segundo turno.

Presidente, governador, senador e deputado: saiba o que cada um pode fazer

ALBA, local dos deputados estaduais por Divulgação
Deputados Federais por Divulgação
Gabinete do Governador da Bahia por Divulgação
Palácio do PLanalto, local de trabalho do presidente do país por Divulgação
Senado Federal por Divulgação
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ALBA, local dos deputados estaduais por Divulgação

Como calcular quantos votos são necessários?

Para fazer a conta, primeiro é preciso considerar apenas os votos válidos, ou seja, aqueles destinados aos candidatos. Depois, basta calcular a metade desse total. O candidato que ultrapassar essa marca alcança a maioria absoluta e pode ser eleito sem a necessidade de uma segunda votação.

Imagine, por exemplo, uma eleição com 10 milhões de votos válidos. Metade desse total corresponde a 5 milhões de votos. Nesse cenário, o candidato precisaria obter mais de 5 milhões para alcançar a maioria absoluta e vencer a disputa já no primeiro turno.

Para quais cargos vale a regra?

Nas eleições de 2026, a exigência de maioria absoluta no primeiro turno vale para presidente da República e governador. Nesses casos, não basta terminar a votação com mais votos do que os adversários. É necessário superar a metade dos votos válidos registrados naquela disputa.

Para senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital, a regra é diferente. Nesses cargos, não é necessário alcançar mais de 50% dos votos válidos para ser eleito. Cada disputa segue critérios eleitorais próprios para definir os vencedores.

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