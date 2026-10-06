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Quatro votos e nenhum recurso de campanha: conheça os 10 menos votados para deputado federal na Bahia; 7 são mulheres

Cinco dos dez nomes não receberam recursos para a campanha, mas uma candidata recebeu R$100 mil e teve apenas 25 votos

Thais Borges

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14:14

Conheça os 10 candidatos a deputado e deputada federal menos votados da Bahia Crédito: Reprodução

Aos 32 anos, a candidata Ruth Rocha de Jesus (Solidariedade) teve a menor votação entre os candidatos e candidatas ao cargo de deputado federal pela Bahia, no último domingo (4). Natural de Eunápolis, ela faz parte de um grupo que ficou com o menor número de votos no pleito.

Dos 10 candidatos menos votados, sete são mulheres. Além disso, das sete, quatro são do partido Solidariedade, que faz parte da Federação Renovação Solidária, ao lado do PRD. Outros partidos cujos candidatos ficaram entre os menos votados são o Democracia Cristã, Rede, Agir, Podemos e Novo.

Conheça os candidatos e candidatas à Câmara Federal menos votados na Bahia 1 de 10

No caso da candidata Ruth Rocha, ela já tinha sido candidata ao cargo de vereadora em Eunápolis, em 2020. Em sua declaração de candidatura, diz não ter nenhum bem. Ela chama atenção por não ter recebido nenhum recurso do partido e nenhuma doação de campanha.

Outros quatro candidatos entre os 10 - Rita de Tatu (Solidariedade); Luandra Silva (Agir); Rafaela Galdino (Solidariedade) e Durval Neto (DC) - também não receberam nenhuma receita, seja fundo especial ou partidário, seja doação.

A Missionária Bernadeth (Solidariedade) recebeu 1,2 mil partido,enquanto a candidata Quelem Rosa(Podemos) recebeu R$ 42 mil. O candidato Brites Portugal (Novo) recebeu R$2 mil do diretório partidário, enquanto o candidato Savio Rios (Rede) não apresentou prestação de contas à Justiça Eleitoral.

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