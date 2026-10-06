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Quatro votos e nenhum recurso de campanha: conheça os 10 menos votados para deputado federal na Bahia; 7 são mulheres

Cinco dos dez nomes não receberam recursos para a campanha, mas uma candidata recebeu R$100 mil e teve apenas 25 votos

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14:14

Conheça os 10 candidatos a deputado e deputada federal menos votados da Bahia
Conheça os 10 candidatos a deputado e deputada federal menos votados da Bahia Crédito: Reprodução

Aos 32 anos, a candidata Ruth Rocha de Jesus (Solidariedade) teve a menor votação entre os candidatos e candidatas ao cargo de deputado federal pela Bahia, no último domingo (4). Natural de Eunápolis, ela faz parte de um grupo que ficou com o menor número de votos no pleito.

Dos 10 candidatos menos votados, sete são mulheres. Além disso, das sete, quatro são do partido Solidariedade, que faz parte da Federação Renovação Solidária, ao lado do PRD. Outros partidos cujos candidatos ficaram entre os menos votados são o Democracia Cristã, Rede, Agir, Podemos e Novo.

Conheça os candidatos e candidatas à Câmara Federal menos votados na Bahia

Ruth Rocha (Solidariedade) - 4 votos por Reprodução
Rita de Tatu (Solidariedade) - 14 votos por Reprodução
Simone Gasparinho (DC) - 25 votos por Reprodução
Luandra Silva (Agir) - 28 votos por Reprodução
Rafaela Galdino (Solidariedade) - 32 votos por Reprodução
Missionária Bernadeth (Solidariedade) - 34 votos por Reprodução
Savio Rios (Rede) - 35 votos por Reprodução
Quelem Rosa (Pode) - 41 votos por Reprodução
Brites Portugal (Novo) - 48 votos por Reprodução
Durval Neto (DC) - 51 votos por Reprodução
1 de 10
Ruth Rocha (Solidariedade) - 4 votos por Reprodução

No caso da candidata Ruth Rocha, ela já tinha sido candidata ao cargo de vereadora em Eunápolis, em 2020. Em sua declaração de candidatura, diz não ter nenhum bem. Ela chama atenção por não ter recebido nenhum recurso do partido e nenhuma doação de campanha.

Outros quatro candidatos entre os 10 - Rita de Tatu (Solidariedade); Luandra Silva (Agir); Rafaela Galdino (Solidariedade) e Durval Neto (DC) - também não receberam nenhuma receita, seja fundo especial ou partidário, seja doação.

A Missionária Bernadeth (Solidariedade) recebeu 1,2 mil partido,enquanto a candidata Quelem Rosa(Podemos) recebeu R$ 42 mil. O candidato Brites Portugal (Novo) recebeu R$2 mil do diretório partidário, enquanto o candidato Savio Rios (Rede) não apresentou prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Deputados federais da Bahia eleitos em 2026 (em ordem alfabética)

Adolfo Viana (PSDB) por Câmara dos Deputados
Afonso Florence (PT) por Câmara dos Deputados
Alice Portugal (PCdoB) por Câmara dos Deputados
Antonio Brito (PSD) por Câmara dos Deputados
Capitão Alden (PL) por Câmara dos Deputados
Carlos Muniz (PSDB) por Reprodução
Cláudio Cajado (PP) por Câmara dos Deputados
Charles Fernandes (PSD) por Câmara dos Deputados
Dal Barreto (União Brasil) por Câmara Federal
Daniel Alencar (PSD) por Divulgação
Daniel Almeida (PC do B) por PC do B na Câmara
Diego Coronel (Republicanos) por Câmara dos Deputados
Doutora Raissa Soares (PL) por Divulgação
Elmar Nascimento (União Brasil) por Câmara dos Deputados
Ditinho Avivip (União) por Reprodução
Elmo Vaz (Avante) por Divulgação
Félix Mendonça Júnior (PDT) por Câmara dos Deputados
Ivoneide Caetano (PT) por Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes (PSD) por Câmara dos Deputados
João Carlos Bacelar (PL) por Câmara dos Deputados
Jorge Solla (PT) por Câmara dos Deputados
Joseildo Ramos (PT) por Câmara dos Deputados
Leur Lomanto Júnior (União) por Câmara dos Deputados
Leo Prates (Republicanos) por Divulgação
Lucas Reis (PT) por Divulgação
Manuel Rocha (União) por Alba
Maria Marighella (PT) por Fernando Frazão/Agência Brasil
Mário Negromonte Jr. (PSB) por Câmara dos Deputados
Márcio Marinho (Republicanos) por Câmara dos Deputados
Neto Carletto (Avante) por Câmara dos Deputados
Olivia Santana (PCdoB) por Divulgação
Pastor Sargento Isidório (Avante) por Câmara dos Deputados
Paulo Azi (União Brasil) por Câmara dos Deputados
Raimundo Costa (PSD) por Câmara dos Deputados
Ricardo Maia (MDB) por Câmara dos Deputados
Roberta Roma (PL) por Câmara dos Deputados
Sandro Filho (PP) por Reprodução
Sérgio Brito (PSD) por Câmara dos Deputados
Valmir Assunção (PT) por Câmara dos Deputados
1 de 39
Adolfo Viana (PSDB) por Câmara dos Deputados

Simone de Gasparino (DC), que teve 25 votos vai na contramão: ela recebeu R$ 100 mil em fundo partidário, mas não informou nenhuma despesa em sua prestação de contas no sistema da Justiça Eleitoral. Aos 55 anos, ela é natural de Salvador e se candidatou pela primeira vez. Simone não declarou nenhum bem, no registro da candidatura.

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