ELEIÇÕES 2026

Que azar! Eleitor substitui mesário que faltou e é preso após confusão com ex durante votação

Homem assumiu função em seção eleitoral de Juiz de Fora, mas foi levado à delegacia após confusão envolvendo a ex-companheira

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:42

Um eleitor que saiu de casa para votar acabou assumindo uma função inesperada nas Eleições 2026 e, horas depois, foi parar em uma delegacia. O caso aconteceu no domingo (4), em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.

O homem chegou ao local de votação e precisou substituir um mesário que estava escalado para trabalhar, mas não compareceu. Ele então passou a auxiliar nos trabalhos da seção eleitoral.

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A situação mudou quando a ex-companheira dele chegou ao mesmo local. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, a mulher informou que possuía uma medida protetiva contra o ex, que o impedia de se aproximar dela.

Houve um princípio de confusão e o homem acabou conduzido para uma delegacia de Juiz de Fora. O episódio foi incluído no balanço de ocorrências relacionadas às eleições em Minas Gerais.

Criança desliga urna eletrônica

Outra situação inusitada ocorreu em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Durante a votação, uma criança acabou desligando uma urna eletrônica.

O incidente, porém, não provocou a perda dos votos que já haviam sido registrados. Segundo as autoridades eleitorais, as informações ficam armazenadas na memória do equipamento. Assim, a urna pôde ser religada e a votação retomada normalmente.