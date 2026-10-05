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Que azar! Eleitor substitui mesário que faltou e é preso após confusão com ex durante votação

Homem assumiu função em seção eleitoral de Juiz de Fora, mas foi levado à delegacia após confusão envolvendo a ex-companheira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:42

Homem foi preso
Homem foi preso Crédito: Imagem gerada por IA

Um eleitor que saiu de casa para votar acabou assumindo uma função inesperada nas Eleições 2026 e, horas depois, foi parar em uma delegacia. O caso aconteceu no domingo (4), em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.

O homem chegou ao local de votação e precisou substituir um mesário que estava escalado para trabalhar, mas não compareceu. Ele então passou a auxiliar nos trabalhos da seção eleitoral.

Justificativa eleitoral: como fazer?

1) Como eu faço para justificar no dia da eleição?Você tem três formas de apresentar a justificativa no dia da votação.1.1) Baixe o aplicativo e-Título para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android, caso não esteja com o seu título cancelado.1.2) Procure uma Mesa Receptora de Votos para entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral.1.3) Procure uma Mesa Receptora de Justificativas, onde houver. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral e os endereços dos locais de votação e das Mesas Receptoras de Justificativas estão disponíveis nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais. Outra opção é procurar o cartório eleitoral mais próximo.Você poderá justificar no dia da eleição das 8h às 17h.ATENÇÃO: se você apresentar a justificativa no dia da eleição, não precisará juntar documentos que comprovem o motivo da ausência à votação. por TSE
2) Como eu faço para justificar após a data da eleição?Você pode requerer a justificativa pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral - Título Net em até 60 (sessenta) dias após cada turno da votação. Além disso, você pode entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) em qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo ao cartório da zona eleitoral responsável pelo seu título.Nesse caso, é obrigatória a juntada de documentos que comprovem o motivo da ausência à votação.Apenas o eleitorado com títulos regulares e suspensos podem acessar o e-Título.  por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Eu preciso justificar nos dois turnos?Sim. Se no seu município houver segundo turno e você não puder votar, é necessário justificar sua ausência. Apresente uma justificativa para cada turno que você faltar. por Ilustração, IA
O que acontece se eu não votar e não justificar a minha ausência?Você ficará em débito com a Justiça Eleitoral e não poderá obter a certidão de quitação eleitoral. Se não votar em três turnos consecutivos, não justificar nem pagar a respectiva multa, o seu título estará sujeito a cancelamento. Como o voto no Brasil é obrigatório, quem não vota, não justifica e não paga a multa, enfrenta uma série de impedimentos transitórios: obter passaporte, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino, tomar posse em concurso público, entre outros. por Divulgação/Defensoria Pública-BA
 Não votei e não justifiquei. Como faço para pagar a multa?A multa eleitoral pode ser paga pelo Autoatendimento Eleitoral, pelo Aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral, por meio de boleto (Guia de Recolhimento da União - GRU), do PIX ou de cartão de crédito. por Reprodução/TJSC
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1) Como eu faço para justificar no dia da eleição?Você tem três formas de apresentar a justificativa no dia da votação.1.1) Baixe o aplicativo e-Título para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android, caso não esteja com o seu título cancelado.1.2) Procure uma Mesa Receptora de Votos para entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral.1.3) Procure uma Mesa Receptora de Justificativas, onde houver. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A situação mudou quando a ex-companheira dele chegou ao mesmo local. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, a mulher informou que possuía uma medida protetiva contra o ex, que o impedia de se aproximar dela.

Houve um princípio de confusão e o homem acabou conduzido para uma delegacia de Juiz de Fora. O episódio foi incluído no balanço de ocorrências relacionadas às eleições em Minas Gerais.

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Criança desliga urna eletrônica

Outra situação inusitada ocorreu em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Durante a votação, uma criança acabou desligando uma urna eletrônica.

O incidente, porém, não provocou a perda dos votos que já haviam sido registrados. Segundo as autoridades eleitorais, as informações ficam armazenadas na memória do equipamento. Assim, a urna pôde ser religada e a votação retomada normalmente.

As ocorrências foram relatadas durante o balanço das Eleições 2026 em Minas Gerais apresentado pelo Gabinete Integrado de Segurança do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).

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