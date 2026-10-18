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Que horas começa o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro neste domingo? Saiba onde assistir

Primeiro confronto televisivo entre os candidatos à Presidência acontece neste domingo (18), com transmissão da Band e de plataformas digitais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 19:00

Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: SEAUD/PR e Vittor Sales/Divulgação

O primeiro debate televisivo entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) acontece neste domingo (18), a partir das 20h, com transmissão da Band. O encontro será realizado em São Paulo e marca o primeiro confronto direto entre os dois candidatos na televisão durante a atual campanha presidencial.

Na reta final da disputa eleitoral, o debate deve abrir espaço para discussões sobre as propostas dos candidatos e temas que mobilizam o eleitorado, além de questionamentos sobre suas trajetórias e prioridades para o país.

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O encontro ocorre após desistências de ambos em outros debates previstos durante a campanha. A expectativa é que o confronto também seja uma oportunidade para os candidatos dialogarem com eleitores indecisos antes da votação.

Onde assistir ao debate entre Lula e Flávio Bolsonaro?

A transmissão começa às 20h deste domingo (18) e poderá ser acompanhada pela TV Band, pela BandNews TV, pelas rádios BandNews FM e Bandeirantes, pelo portal da emissora, pelo aplicativo BandPlay e pelo canal Band Jornalismo no YouTube.

A cobertura também contará com veículos parceiros, entre eles TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo.

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