Que horas o TSE vai anunciar quem será o novo presidente do Brasil?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:37
Os brasileiros vão acompanhar neste domingo (25) a disputa pelo comando do país nos próximos quatro anos. Com o segundo turno das eleições presidenciais entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), a expectativa é que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consiga anunciar o resultado matemático ainda durante a noite. A previsão é que isso aconteça até as 20h30. As informações são da coluna Malu Gaspar, do jornal O Globo.
O horário, no entanto, é uma estimativa, e não uma garantia. A confirmação depende do andamento da apuração e do momento em que os números permitirem determinar matematicamente o vencedor, sem possibilidade de o adversário ultrapassá-lo. A votação nacional acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Assim que as urnas forem fechadas, os dados começam a ser contabilizados e divulgados pela Justiça Eleitoral.
Por dentro do Palácio da Alvorada: os detalhes da mansão presidencial
O resultado matemático pode ser conhecido antes de todas as urnas serem apuradas. Isso acontece quando a quantidade de votos já contabilizada permite concluir que um dos candidatos não pode mais ser alcançado pelo adversário. Por isso, o anúncio não depende necessariamente da apuração de 100% das seções eleitorais.
Como foi a apuração em 2022?
Na eleição presidencial de 2022, o TSE anunciou o resultado matemático às 19h56, quando 98,91% das urnas já haviam sido apuradas. Naquele momento, Luiz Inácio Lula da Silva havia recebido 59.563.912 votos, o equivalente a 50,83% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) tinha 49,17%.
Com a conclusão da apuração, o resultado final confirmou a vitória de Lula, que terminou com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro. Em 2018, a confirmação ocorreu mais cedo. O TSE anunciou o resultado matemático às 19h18, quando 94,44% das seções eleitorais já haviam sido apuradas.
Na ocasião, Jair Bolsonaro, então candidato pelo PSL, tinha 55,54% dos votos válidos, com cerca de 55,2 milhões de votos. Fernando Haddad (PT) somava aproximadamente 44,1 milhões, o equivalente a 44,46%. A diferença já era suficiente para indicar que Haddad não conseguiria ultrapassar Bolsonaro. Ao final da apuração, o resultado foi de 55,13% para Bolsonaro e 44,87% para Haddad.
Por que a votação termina no mesmo horário em todo o Brasil?
Desde as eleições de 2022, a votação nacional segue o horário de Brasília, independentemente do fuso horário de cada município. A medida permite encerrar a votação em todo o país no mesmo horário oficial e facilita a divulgação dos resultados. Antes da mudança, o TSE precisava aguardar o fechamento das urnas em localidades com fuso horário diferente, especialmente na região Norte, antes de começar a divulgar os resultados presidenciais. A regra também busca evitar que eleitores que ainda estejam votando sejam influenciados pela divulgação de resultados parciais de outras regiões.
Na prática, os horários locais variam. No Acre, duas horas atrás de Brasília, a votação acontece das 6h às 15h. Já em Fernando de Noronha, uma hora à frente do horário de Brasília, os eleitores votam das 9h às 18h. A previsão de divulgação do resultado matemático até as 20h30 depende do ritmo da apuração. Até lá, os números serão atualizados conforme a Justiça Eleitoral contabilizar os votos.