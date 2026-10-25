ELEIÇÕES 2026

Que horas o TSE vai anunciar quem será o novo presidente do Brasil?

Tribunal trabalha com a expectativa de confirmar matematicamente o resultado do segundo turno ainda neste domingo; apuração começa às 17h, no horário de Brasília

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:37

Eleições 2026: quem precisa deixar o cargo até abril para disputar? Crédito: Sérgio Lima

Os brasileiros vão acompanhar neste domingo (25) a disputa pelo comando do país nos próximos quatro anos. Com o segundo turno das eleições presidenciais entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), a expectativa é que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consiga anunciar o resultado matemático ainda durante a noite. A previsão é que isso aconteça até as 20h30. As informações são da coluna Malu Gaspar, do jornal O Globo.

O horário, no entanto, é uma estimativa, e não uma garantia. A confirmação depende do andamento da apuração e do momento em que os números permitirem determinar matematicamente o vencedor, sem possibilidade de o adversário ultrapassá-lo. A votação nacional acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Assim que as urnas forem fechadas, os dados começam a ser contabilizados e divulgados pela Justiça Eleitoral.

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O resultado matemático pode ser conhecido antes de todas as urnas serem apuradas. Isso acontece quando a quantidade de votos já contabilizada permite concluir que um dos candidatos não pode mais ser alcançado pelo adversário. Por isso, o anúncio não depende necessariamente da apuração de 100% das seções eleitorais.

Como foi a apuração em 2022?

Na eleição presidencial de 2022, o TSE anunciou o resultado matemático às 19h56, quando 98,91% das urnas já haviam sido apuradas. Naquele momento, Luiz Inácio Lula da Silva havia recebido 59.563.912 votos, o equivalente a 50,83% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) tinha 49,17%.

Com a conclusão da apuração, o resultado final confirmou a vitória de Lula, que terminou com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro. Em 2018, a confirmação ocorreu mais cedo. O TSE anunciou o resultado matemático às 19h18, quando 94,44% das seções eleitorais já haviam sido apuradas.

Na ocasião, Jair Bolsonaro, então candidato pelo PSL, tinha 55,54% dos votos válidos, com cerca de 55,2 milhões de votos. Fernando Haddad (PT) somava aproximadamente 44,1 milhões, o equivalente a 44,46%. A diferença já era suficiente para indicar que Haddad não conseguiria ultrapassar Bolsonaro. Ao final da apuração, o resultado foi de 55,13% para Bolsonaro e 44,87% para Haddad.

Por que a votação termina no mesmo horário em todo o Brasil?

Desde as eleições de 2022, a votação nacional segue o horário de Brasília, independentemente do fuso horário de cada município. A medida permite encerrar a votação em todo o país no mesmo horário oficial e facilita a divulgação dos resultados. Antes da mudança, o TSE precisava aguardar o fechamento das urnas em localidades com fuso horário diferente, especialmente na região Norte, antes de começar a divulgar os resultados presidenciais. A regra também busca evitar que eleitores que ainda estejam votando sejam influenciados pela divulgação de resultados parciais de outras regiões.