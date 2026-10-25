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Que horas o TSE vai anunciar quem será o novo presidente do Brasil?

Tribunal trabalha com a expectativa de confirmar matematicamente o resultado do segundo turno ainda neste domingo; apuração começa às 17h, no horário de Brasília

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:37

Fachada do TSE em Brasília.
Eleições 2026: quem precisa deixar o cargo até abril para disputar? Crédito: Sérgio Lima

Os brasileiros vão acompanhar neste domingo (25) a disputa pelo comando do país nos próximos quatro anos. Com o segundo turno das eleições presidenciais entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), a expectativa é que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consiga anunciar o resultado matemático ainda durante a noite. A previsão é que isso aconteça até as 20h30. As informações são da coluna Malu Gaspar, do jornal O Globo.

O horário, no entanto, é uma estimativa, e não uma garantia. A confirmação depende do andamento da apuração e do momento em que os números permitirem determinar matematicamente o vencedor, sem possibilidade de o adversário ultrapassá-lo. A votação nacional acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Assim que as urnas forem fechadas, os dados começam a ser contabilizados e divulgados pela Justiça Eleitoral.

Por dentro do Palácio da Alvorada: os detalhes da mansão presidencial

Os pilares curvados em mármore branco desenhados por Niemeyer e calculados por Joaquim Cardozo criam o efeito visual de que a estrutura toca o solo por apenas um vértice. por Divulgação/Governo Federal
Edifício e serve de habitat para carpas e aves nativas do cerrado. por Divulgação/Governo Federal
Por Espaço dedicado a estudos e reuniões íntimas que preserva mais de 3,4 mil obras e mapas do Brasil colonial datados do século XVII. do Palácio da Alvorada: os detalhes da mansão presidencial por Divulgação/Governo Federal
Situado no subsolo do palácio, o auditório com capacidade para 30 pessoas é utilizado para projeções privadas, apresentações e alinhamentos da equipe presencial. por Divulgação/Governo Federal
Projetado por Anna Maria Niemeyer, o ambiente possui mesa para 50 convidados e preserva o conjunto de talheres originais do antigo Palácio do Catete. por Divulgação/Governo Federal
Amplas fachadas de vidro do térreo refletem a lâmina do espelho d'água. por Divulgação/Governo Federal
Localizado no piso superior, o quarto principal conta com móveis em madeira nobre e vista panorâmica para o complexo e o Lago Paranoá. por Reprodução/Pinterest
O espaço reservado no segundo andar conta com salas de estar privadas conectadas às acomodações da família e convidados. por Reprodução/Pinterest
As suítes do pavimento privativo combinam peças do design modernista brasileiro com áreas dedicadas à convivência da família presidencial. por Reprodução/Pinterest
Dragões da Independência. por Reprodução/Wikimedia commons
O piso térreo integra grandes vãos livres, fachada em vidro e pé-direito amplo, conectando os espaços de recepção oficial com a paisagem do entorno. por Reprodução/Pinterest
O Alvorada visto a partir do Lago Paranoá. por Reprodução/Wikimedia commons
A fachada do edifício. por Reprodução/Wikimedia commons
A Sala de Música vista do Mezanino. por Reprodução/Wikimedia commons
O Salão de Banquetes. por Reprodução/Wikimedia commons
O Salão de Estado. por Reprodução/Wikimedia commons
Hall de entrada e o mural de folhas de ouro. por Reprodução/Wikimedia commons
Restauração durante o governo Lula. por Reprodução/Wikimedia commons
O Palácio da Alvorada durante a sua construção. por Reprodução/Wikimedia commons
O Palácio visto durante a manhã, e a escultura As Iaras, de Alfredo Ceschiatti. por Reprodução/Wikimedia commons
Trabalhadores dentro do Palácio durante a sua construção. por Reprodução/Wikimedia commons
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Os pilares curvados em mármore branco desenhados por Niemeyer e calculados por Joaquim Cardozo criam o efeito visual de que a estrutura toca o solo por apenas um vértice. por Divulgação/Governo Federal

O resultado matemático pode ser conhecido antes de todas as urnas serem apuradas. Isso acontece quando a quantidade de votos já contabilizada permite concluir que um dos candidatos não pode mais ser alcançado pelo adversário. Por isso, o anúncio não depende necessariamente da apuração de 100% das seções eleitorais.

Como foi a apuração em 2022?

Na eleição presidencial de 2022, o TSE anunciou o resultado matemático às 19h56, quando 98,91% das urnas já haviam sido apuradas. Naquele momento, Luiz Inácio Lula da Silva havia recebido 59.563.912 votos, o equivalente a 50,83% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) tinha 49,17%.

Com a conclusão da apuração, o resultado final confirmou a vitória de Lula, que terminou com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro. Em 2018, a confirmação ocorreu mais cedo. O TSE anunciou o resultado matemático às 19h18, quando 94,44% das seções eleitorais já haviam sido apuradas.

Na ocasião, Jair Bolsonaro, então candidato pelo PSL, tinha 55,54% dos votos válidos, com cerca de 55,2 milhões de votos. Fernando Haddad (PT) somava aproximadamente 44,1 milhões, o equivalente a 44,46%. A diferença já era suficiente para indicar que Haddad não conseguiria ultrapassar Bolsonaro. Ao final da apuração, o resultado foi de 55,13% para Bolsonaro e 44,87% para Haddad.

Por que a votação termina no mesmo horário em todo o Brasil?

Desde as eleições de 2022, a votação nacional segue o horário de Brasília, independentemente do fuso horário de cada município. A medida permite encerrar a votação em todo o país no mesmo horário oficial e facilita a divulgação dos resultados. Antes da mudança, o TSE precisava aguardar o fechamento das urnas em localidades com fuso horário diferente, especialmente na região Norte, antes de começar a divulgar os resultados presidenciais. A regra também busca evitar que eleitores que ainda estejam votando sejam influenciados pela divulgação de resultados parciais de outras regiões.

Na prática, os horários locais variam. No Acre, duas horas atrás de Brasília, a votação acontece das 6h às 15h. Já em Fernando de Noronha, uma hora à frente do horário de Brasília, os eleitores votam das 9h às 18h. A previsão de divulgação do resultado matemático até as 20h30 depende do ritmo da apuração. Até lá, os números serão atualizados conforme a Justiça Eleitoral contabilizar os votos.

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