ELEIÇÕES

Que horas saem as últimas pesquisas para presidente neste sábado (24)? Veja o que já foi divulgado

Levantamento CNT/MDA divulgado pela manhã aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro; novas pesquisas estão previstas para a tarde e a noite, na véspera do segundo turno

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 16:34

Os candidatos a presidência da república 2026 Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

As últimas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República devem movimentar este sábado (24), véspera do segundo turno das eleições de 2026. Institutos têm levantamentos previstos para divulgação ao longo do dia, principalmente a partir do fim da tarde, quando os eleitores poderão acompanhar novos números da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Uma das pesquisas já foi divulgada. Às 11h, a CNT/MDA apresentou um levantamento que aponta empate técnico entre os candidatos, considerando a margem de erro.

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Na pesquisa, Flávio Bolsonaro aparece com 50,7% dos votos válidos, enquanto Lula registra 49,3%. A diferença é de 1,4 ponto percentual, mas os resultados estão dentro da margem de erro, segundo as informações divulgadas sobre o levantamento.

Os votos válidos excluem os votos brancos e nulos, além dos eleitores que se declaram indecisos. Esse é o mesmo critério utilizado pela Justiça Eleitoral para determinar o resultado da eleição.

Que horas serão divulgadas as próximas pesquisas?

Outros levantamentos estão previstos para este sábado. Conforme informações sobre pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), parte dos resultados poderá ser divulgada a partir das 17h.

Não há, porém, um horário único para a publicação de todas as sondagens. Cada instituto e veículo responsável pela contratação define quando os dados serão apresentados, respeitando as exigências da legislação eleitoral.

Por isso, os eleitores poderão acompanhar a divulgação de diferentes pesquisas ao longo da tarde e da noite, antes da abertura das urnas neste domingo (25).

Quais institutos ainda devem divulgar pesquisas neste sábado?

Além da CNT/MDA, estão previstos levantamentos de Datafolha, Quaest, AtlasIntel, BTG/Nexus, Palver e Paraná Pesquisas. Nem todos divulgaram horários oficiais.

O Datafolha tem apresentação prevista para as 19h, com transmissão de análise anunciada para as 18h40. O BTG/Nexus é esperado após as 16h, enquanto o AtlasIntel poderá apresentar seus números por volta das 18h. Esses dois últimos horários são estimativas, não confirmações oficiais.

A Quaest também tem uma pesquisa registrada para este sábado, mas não havia confirmação de horário de divulgação. A previsão de publicação às 10h15, mencionada anteriormente por alguns veículos, não se confirmou no período da manhã.

As pesquisas representam a intenção de voto dos entrevistados no período de coleta de dados. Diferenças entre levantamentos podem decorrer das datas das entrevistas, das metodologias e das margens de erro de cada instituto.