QUASE LÁ

Que horas sai o resultado da eleição presidencial após a prorrogação da votação?

TSE anunciou retomada da divulgação após as 19h

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 20:40

Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Reprodução

A definição de quem vencerá a eleição presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) ainda não tem horário confirmado após a prorrogação da votação neste domingo (25). Antes da mudança, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, havia estimado o anúncio entre 20h30 e 21h, pelo horário de Brasília. Uma nova previsão oficial ainda não foi divulgada, mas a estimativa é de que o resultado seja conhecido entre 21h30 e 22h.

A estimativa inicial foi apresentada quando o encerramento da votação estava previsto para as 17h. Com a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de estender o prazo até as 19h, o TSE interrompeu temporariamente a totalização dos votos. Posteriormente, o tribunal informou que retomaria o recebimento dos boletins de urna, a contagem e a divulgação dos resultados após as 19h.

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Esse horário se refere à retomada da divulgação dos números, e não ao anúncio do presidente eleito. Mesmo antes da prorrogação, Nunes Marques havia explicado que a expectativa de resultado entre 20h30 e 21h dependia do andamento da totalização e não representava um prazo para o encerramento da apuração.

A identificação do vencedor depende da transmissão e do processamento dos votos, além da diferença entre os candidatos. A confirmação pode ocorrer antes da contagem de todas as urnas, quando os votos que ainda faltam contabilizar já não permitem uma mudança no resultado.

A extensão do horário ficou restrita às seções que ainda estavam abertas. Em esclarecimento publicado neste domingo, o TSE informou que a votação continuaria apenas nos locais onde não havia sido encerrada às 17h. Os votos das urnas já fechadas serão contabilizados normalmente.