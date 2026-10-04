POLÍTICA

Que horas sai o resultado das eleições 2026 na Bahia?

Resultado matemático que definiu o segundo turno das eleições presidenciais de 2022 foi confirmado por volta das 21h36

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:36

Urna eletrônica Crédito: Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já começou a apuração dos votos das Eleições Gerais de 2026. Neste domingo (4), os eleitores votam para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República.

O órgão não determina um horário específico para divulgação do resultado final. Na última eleição geral, em 2022, o resultado matemático que definiu o segundo turno das eleições presidenciais foi confirmado por volta das 21h36.

Eleitoras e eleitores poderão acompanhar a totalização em tempo real pelo CORREIO e pelo Sistema Resultados, disponível para celulares Android e iOS. A plataforma também pode ser acessada por computadores.

Bahia: Eleições 2026 em números 1 de 15

De acordo com o artigo 265 da Resolução-TSE nº 23.751/2026, a divulgação dos resultados para governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital será feita conforme cada unidade da Federação, incluindo-se os votos brancos, os nulos e as abstenções.