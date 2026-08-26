ELEIÇÕES 2026

'Que papelão, governador', diz ACM Neto após fake news de Jerônimo ser desmentida por página de humor

ACM Neto também criticou o fato de Jerônimo ter utilizado o episódio para tentar mascarar a realidade de crise no sistema estadual de saúde

Pombo Correio

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:32

'Que papelão, governador', diz ACM Neto após fake news de Jerônimo ser desmentida por página de humor Crédito: Divulgação e Amanda Ercília/GOVBA

O candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) rebateu a acusação levantada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) de que a campanha da oposição teria feito uma encenação para simular falta de atendimento no Hospital do Subúrbio, em Salvador.

As imagens, na verdade, foram feitas por integrantes da página de humor “O Pest”, que assumiu a autoria das gravações para uma série de ficção, sem qualquer relação com campanha eleitoral ou política.

“Que papelão, governador. Para tentar justificar o injustificável, o senhor resolveu me acusar de produzir uma encenação na porta de um hospital para atacar a saúde do seu governo. Me respeite, Jerônimo. E principalmente, respeite as famílias que dependem todos os dias da saúde pública da Bahia e conhecem muito bem a realidade que enfrentam”, disse Neto.

“No seu desespero para fugir da realidade , o senhor acabou sendo desmentido pelos próprios autores do vídeo, um grupo de humor que já veio a público e assumiu a autoria das imagens. Ou seja, o senhor fez uma acusação grave sem sequer checar os fatos. A que ponto nós chegamos?”, emendou o candidato do União Brasil.

ACM Neto também criticou o fato de Jerônimo ter utilizado o episódio para tentar mascarar a realidade de crise no sistema estadual de saúde, como se o drama vivido pelos baianos na fila da regulação, por exemplo, fosse “encenação”.

“Em campanha política não vale-tudo, governador. É preciso ter ética e respeito aos adversários. Só que, além de acusar sem provas, o senhor tenta fazer algo ainda mais grave. Tentou desqualificar uma realidade que está diante dos olhos de todo mundo. É constrangedor ver um governador tentando transformar em encenação aquilo que milhares de baianos vivem todos os dias”.

Neto ainda lamentou que, em vez de atuar para enfrentar a questão da saúde pública, o governador tenha se dedicado a disseminar uma informação falsa.