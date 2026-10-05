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Quem é Ana Elisa, a deputada federal de 21 anos mais votada do PT no Brasil

Parlamentar eleita por Minas Gerais recebeu mais de 524 mil votos e defende pautas ligadas à juventude, à educação pública, aos direitos trabalhistas e à igualdade racial

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:24

Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país
Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país Crédito: Reprodução/Redes sociais

Aos 21 anos, estudante de Direito e influenciadora digital Ana Elisa Santos Silva (PT) chega à Câmara dos Deputados como um dos principais nomes da renovação da esquerda no país. Eleita por Minas Gerais com mais de 524 mil votos, ela se tornou a primeira mulher preta de 21 anos a ser eleita deputada federal pelo estado e foi também a deputada federal mais votada do PT em todo o país.

Com forte presença nas redes sociais, ela tem mais de 952 mil seguidores no TikTok e mais de 2 milhões no Instagram e faz parte de uma nova geração de nomes do campo progressista que tem grande atuação digital. Nascida em Divinópolis, Ana Elisa construiu sua trajetória política a partir da militância estudantil e de pautas ligadas à juventude, à educação pública, aos direitos trabalhistas e à igualdade racial.

Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país

Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país por Reprodução/Redes sociais
Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país por Reprodução/Redes sociais
Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país por Reprodução/Redes sociais
Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país por Reprodução/Redes sociais
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Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país por Reprodução/Redes sociais

De acordo com sua campanha, a candidatura dela foi apresentada como uma representação da renovação popular, com a vivência de quem cresceu no interior e conhece os desafios de quem depende dos serviços públicos.

Em suas plataformas, Ana Elisa conta ter vivido de perto dificuldades relacionadas a serviços públicos, especialmente nas áreas de transporte e saúde, incluindo a realidade de quem depende do Sistema Único de Saúde (SUS). Na universidade, participou de mobilizações pela permanência estudantil, ampliação das bolsas e passe livre, atuando na defesa de políticas que permitam aos jovens permanecer nas salas de aula mesmo diante de dificuldades financeiras.

Propostas

Uma das principais propostas defendidas por Ana Elisa é o fim da escala 6x1, com apoio à redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Ela também defende a ampliação da proteção previdenciária e dos direitos dos trabalhadores de aplicativos.

Na educação, suas propostas incluem a destinação de recursos federais para universidades e institutos federais de Minas Gerais, a ampliação do programa Pé-de-Meia e a criação de um Fundo Nacional de Apoio ao Passe Livre Estudantil.

Os dez deputados federais mais votados em 2026

Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados
Lucas Pavanato (PL-SP) — 3.038.438 votos por Reprodução Instagram
Erika Hilton (PSOL-SP) — 1.596.472 votos por Câmara dos Deputados/Reprodução
André Fernandes (PL-CE) — 684.372 votos por Divulgação
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) — 583.107 votos por Divulgação
Julia Zanatta (PL-SC) — 560.223 votos por Câmara dos Deputados
Ana Elisa (PT-MG) — 524.219 votos por Divulgação
Kim Kataguiri (Missão-SP) — 520.071 votos por Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tabata Amaral (PSB-SP) — 476.383 votos por Divulgação
Jeffrey Chiquini (Novo-PR) — 425.399 votos por Divulgação
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Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

A deputada eleita também coloca entre suas prioridades políticas voltadas para mulheres e igualdade racial. Entre as propostas estão o fortalecimento das Casas da Mulher Brasileira em Minas Gerais, a criação de linhas de crédito facilitadas para mulheres chefes de família e a defesa das cotas no serviço público.

Outro eixo de sua atuação deve ser a valorização do interior. Ana Elisa defende a descentralização de recursos culturais para municípios fora dos grandes centros, maior fiscalização da mineração com proteção das bacias hidrográficas e políticas de apoio à agricultura familiar.

Tags:

ana Elisa

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