FORTE ATUAÇÃO DIGITAL

Quem é Ana Elisa, a deputada federal de 21 anos mais votada do PT no Brasil

Parlamentar eleita por Minas Gerais recebeu mais de 524 mil votos e defende pautas ligadas à juventude, à educação pública, aos direitos trabalhistas e à igualdade racial

Thais Borges

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:24

Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país Crédito: Reprodução/Redes sociais

Aos 21 anos, estudante de Direito e influenciadora digital Ana Elisa Santos Silva (PT) chega à Câmara dos Deputados como um dos principais nomes da renovação da esquerda no país. Eleita por Minas Gerais com mais de 524 mil votos, ela se tornou a primeira mulher preta de 21 anos a ser eleita deputada federal pelo estado e foi também a deputada federal mais votada do PT em todo o país.

Com forte presença nas redes sociais, ela tem mais de 952 mil seguidores no TikTok e mais de 2 milhões no Instagram e faz parte de uma nova geração de nomes do campo progressista que tem grande atuação digital. Nascida em Divinópolis, Ana Elisa construiu sua trajetória política a partir da militância estudantil e de pautas ligadas à juventude, à educação pública, aos direitos trabalhistas e à igualdade racial.

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De acordo com sua campanha, a candidatura dela foi apresentada como uma representação da renovação popular, com a vivência de quem cresceu no interior e conhece os desafios de quem depende dos serviços públicos.

Em suas plataformas, Ana Elisa conta ter vivido de perto dificuldades relacionadas a serviços públicos, especialmente nas áreas de transporte e saúde, incluindo a realidade de quem depende do Sistema Único de Saúde (SUS). Na universidade, participou de mobilizações pela permanência estudantil, ampliação das bolsas e passe livre, atuando na defesa de políticas que permitam aos jovens permanecer nas salas de aula mesmo diante de dificuldades financeiras.

Propostas

Uma das principais propostas defendidas por Ana Elisa é o fim da escala 6x1, com apoio à redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Ela também defende a ampliação da proteção previdenciária e dos direitos dos trabalhadores de aplicativos.

Na educação, suas propostas incluem a destinação de recursos federais para universidades e institutos federais de Minas Gerais, a ampliação do programa Pé-de-Meia e a criação de um Fundo Nacional de Apoio ao Passe Livre Estudantil.

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A deputada eleita também coloca entre suas prioridades políticas voltadas para mulheres e igualdade racial. Entre as propostas estão o fortalecimento das Casas da Mulher Brasileira em Minas Gerais, a criação de linhas de crédito facilitadas para mulheres chefes de família e a defesa das cotas no serviço público.