Quem é Pedro Rousseff, sobrinho-neto de Dilma eleito deputado federal aos 26 anos

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Thais Borges
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:44
Sobrinho-neto da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), Pedro Rousseff (PT) foi eleito deputado federal por Minas Gerais no último domingo (4). Eleito vereador em 2024, após concorrer pela primeira vez, ele é vice-presidente do partido no estado e também representa a nova geração de nomes do campo progressista com maior presença no ambiente digital.
Aos 26 anos, ele recebeu 118.567 votos e é neto do irmão mais velho da ex-presidenta Dilma, Igor Rousseff. Segundo Pedro, o despertar para a política foi aos 16 anos, quando acompanhou de perto o processo de impeachment contra sua tia, que ele considera injusto.
Pedro Rousseff, sobrinho-neto de Dilma, é eleito deputado federal em Minas Gerais
Pedro Rousseff faz parte de uma nova leva de deputados do PT mineiro, que inclui a deputada federal mais votada do país pelo partido, Ana Elisa Santos. Quando se elegeu vereador em 2024, por Belo Horizonte, Pedro já tinha sido o mais votado do PT na capital mineira.
No TikTok, Pedro tem 645 mil seguidores, enquanto no Instagram chega a 1,1 milhão. Ele costuma fazer vídeos com uma postura combativa e se destaca por isso.
Os dez deputados federais mais votados em 2026
Ele faz parte do Movimento Congresso do Povo, que se intitula um movimento "de nova geração do PT para transformar o Congresso Nacional". Entre as principais bandeiras do movimento, estão a reforma urbana, mobilidade sustentável, políticas públicas para mulheres, reforma do judiciário e renda básica universal. Eles também são contra o orçamento secreto e defendem o orçamento participativo, assim como segurança pública com inteligência, reforma agrária e demarcação de terras indígenas e reforma política.
Além de Pedro Rousseff, o movimento elegeu deputados federais como Luna Zarattini (SP) e Ana Júlia (PR) e a estadual Rosa Amorim (PE).