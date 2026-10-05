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Quem é Pedro Rousseff, sobrinho-neto de Dilma eleito deputado federal aos 26 anos

Petista recebeu 118.567 votos em Minas Gerais e chega à Câmara após ter sido o vereador do PT mais votado de Belo Horizonte em 2024

Thais Borges

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:44

Pedro Rousseff, sobrinho-neto de Dilma, é eleito deputado federal em Minas Gerais Crédito: Reprodução/Redes sociais

Sobrinho-neto da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), Pedro Rousseff (PT) foi eleito deputado federal por Minas Gerais no último domingo (4). Eleito vereador em 2024, após concorrer pela primeira vez, ele é vice-presidente do partido no estado e também representa a nova geração de nomes do campo progressista com maior presença no ambiente digital.

Aos 26 anos, ele recebeu 118.567 votos e é neto do irmão mais velho da ex-presidenta Dilma, Igor Rousseff. Segundo Pedro, o despertar para a política foi aos 16 anos, quando acompanhou de perto o processo de impeachment contra sua tia, que ele considera injusto.

Pedro Rousseff, sobrinho-neto de Dilma, é eleito deputado federal em Minas Gerais 1 de 9

Pedro Rousseff faz parte de uma nova leva de deputados do PT mineiro, que inclui a deputada federal mais votada do país pelo partido, Ana Elisa Santos. Quando se elegeu vereador em 2024, por Belo Horizonte, Pedro já tinha sido o mais votado do PT na capital mineira.

No TikTok, Pedro tem 645 mil seguidores, enquanto no Instagram chega a 1,1 milhão. Ele costuma fazer vídeos com uma postura combativa e se destaca por isso.

Os dez deputados federais mais votados em 2026 1 de 10

Ele faz parte do Movimento Congresso do Povo, que se intitula um movimento "de nova geração do PT para transformar o Congresso Nacional". Entre as principais bandeiras do movimento, estão a reforma urbana, mobilidade sustentável, políticas públicas para mulheres, reforma do judiciário e renda básica universal. Eles também são contra o orçamento secreto e defendem o orçamento participativo, assim como segurança pública com inteligência, reforma agrária e demarcação de terras indígenas e reforma política.