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Quem está preso pode votar? Entenda o que diz a lei e as regras para o voto na prisão

Constituição Federal garante o direito ao voto para presos provisórios, mas condenação criminal definitiva suspende direitos políticos; entenda a diferença jurídica

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:24

Detentos sem condenação definitiva mantêm o direito ao voto garantido pela Constituição Federal e por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral.
Presos provisórios mantêm o direito ao voto garantido pela Constituição e por decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Crédito: Divulgação/Defensoria Pública-BA

A discussão sobre o direito de voto de cidadãos que cumprem pena ou estão sob custódia do Estado costuma gerar dúvidas recorrentes no período eleitoral. Afinal, quem está preso pode votar? A resposta jurídica no Brasil não é única e depende diretamente da situação processual de cada indivíduo, separando quem possui uma condenação criminal definitiva daqueles que respondem a processos sob prisão preventiva ou provisória.

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Detentos sem condenação definitiva mantêm o direito ao voto garantido pela Constituição Federal e por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. por Divulgação/Defensoria Pública-BA
Presos preventivos conservam direitos políticos e podem votar nas eleições gerais, com restrições que variam conforme o estado de custódia. por Reprodução/TJSC
Urnas em estabelecimentos prisionais garantem a participação de presos provisórios, embora barreiras burocráticas limitem o alcance prático do voto. por Divulgação/Polícia Penal-RS
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A integridade do voto e a confiabilidade do processo eletrônico seguem atestadas por rigorosos testes públicos de auditoria conduzidos pela Justiça Eleitoral. por Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O que diz a Constituição e a decisão recente do TSE

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De acordo com a Constituição Federal, a regra geral estabelece que apenas a condenação criminal transitada em julgado, ou seja, quando já não cabem mais recursos, suspende os direitos políticos do cidadão (Artigo 15, inciso III). Isso significa que os presos provisórios, que aguardam julgamento sem uma sentença condenatória definitiva, mantêm plenamente o direito de votar.

Embora o debate tenha ganhado novo fôlego com discussões legislativas recentes em torno de regras de combate ao crime organizado que tentavam barrar esse acesso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reafirmou que os presos provisórios e os adolescentes internados conservam o direito ao voto com base no princípio da anualidade eleitoral.

O cenário prático e os desafios logísticos

Apesar da garantia legal, a efetivação desse direito nas urnas esbarra em barreiras operacionais históricas. Dados consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referentes às eleições de 2022 revelam que, das cerca de 400 mil pessoas que se encontravam em prisão provisória no país à época, apenas 12,9 mil conseguiram exercer o direito ao voto, o equivalente a aproximadamente 3% do total.

Entre os principais fatores que limitam a participação estão as dificuldades burocráticas na regularização de documentos e a exigência de um quantitativo mínimo de eleitores para que a Justiça Eleitoral instale seções especiais nos presídios. O local da custódia também define o escopo: presos provisórios alocados no mesmo estado de seu domicílio eleitoral votam para todos os cargos, enquanto os mantidos em unidades federais fora de sua região de origem restringem a escolha ao cargo de Presidente da República.

A aplicação da lei a presos preventivos

A regra que garante o voto a quem está preso sem condenação definitiva aplica-se a qualquer custodiado em regime preventivo, inclusive em casos que movimentam o noticiário. Um exemplo é a situação do empresário Daniel Vorcaro. Como o processo principal ainda não chegou ao julgamento final, ele mantém os direitos políticos intactos. No entanto, por estar preso provisoriamente em Brasília (DF) e ter domicílio eleitoral em Minas Gerais, aplica-se a regra do voto fora do estado de origem, sua participação nas urnas fica restrita exclusivamente ao cargo de Presidente da República.

As eleições gerais deste ano estão com os turnos marcados para os dias 4 de outubro, primeiro turno e 25 de outubro, eventual segundo turno.

Tags:

Brasil Presos Daniel Vorcaro Voto Eleições 2026

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