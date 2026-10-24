ELEIÇÕES 2026

Quem trabalha no domingo da eleição tem direito de sair para votar?

Trabalhadores têm direito ao tempo necessário para votar, incluindo o deslocamento; veja o que diz a lei e como agir se a empresa dificultar o acesso às urnas

Moyses Suzart

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 13:00

Candidatos notaram delay de urnas eletrônicas Crédito: Reprodução | TRE

Você já se perguntou como o motorista do ônibus vota? Ou como aquele médico de plantão ou até o garçom do seu barzinho preferido faz para exercer seu dever de cidadão e mesmo assim manter as coisas abertas em Salvador? Afinal, o relógio não para, o expediente não espera e a eleição tem hora marcada para acabar. E a cidade também não para.

Para quem trabalha aos domingos, cumprir a jornada pode significar uma corrida contra o tempo para chegar à seção eleitoral. No primeiro turno das eleições de 2026, realizado em 4 de outubro, houve quem não conseguisse votar por falta de tempo e também quem enfrentasse dificuldades para conciliar o trabalho com o compromisso nas urnas. Agora, com o segundo turno marcado para este domingo, a pergunta volta a aparecer: como garantir o voto sem deixar o emprego ou a renda em risco?

A situação é especialmente delicada para trabalhadores do comércio, de restaurantes, supermercados, serviços de saúde, segurança e transporte, entre outras atividades que não param no fim de semana. Em jornadas que começam cedo ou atravessam boa parte do dia, o deslocamento até o local de votação pode se transformar em mais uma tarefa difícil de encaixar na rotina.

Há também quem dependa da autorização do chefe para sair durante o expediente, quem teme perder parte do salário e quem simplesmente não saiba como proceder quando o horário de trabalho coincide com o período de votação. Para esses eleitores, a escolha entre cumprir uma obrigação profissional e exercer um direito político não deveria existir. É lei e nada está acima do seu direito ao voto. Nem seu emprego.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclarece que o trabalhador escalado para o dia da eleição não pode ser impedido de votar. Cabe ao empregador organizar a jornada de modo que o funcionário tenha tempo suficiente para se deslocar até a seção eleitoral, votar e retornar ao trabalho, dentro do horário de votação, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

A questão é simples. O patrão pode impedir a saída? A resposta é não. O direito ao voto precisa ser respeitado mesmo quando o eleitor está trabalhando. A empresa deve permitir que o funcionário tenha tempo suficiente para votar, considerando a distância entre o local de trabalho e a seção eleitoral. Não basta, portanto, simplesmente dizer que o expediente precisa ser cumprido e deixar o trabalhador sem condições de chegar às urnas.

A orientação é que o funcionário converse previamente com o empregador para combinar o horário de saída e o retorno. Quem trabalha em escala pode tentar organizar a jornada para votar antes de entrar ou depois de sair, desde que consiga chegar à seção dentro do período de votação. Quando isso não for possível, a empresa precisa viabilizar o exercício do direito. Inclusive, quem precisa viajar para votar não está obrigado a trabalhar, pode justificar.

Para quem perdeu o primeiro turno, há outra informação importante: a ausência em 4 de outubro não impede a participação no segundo turno. De acordo com o TSE, cada etapa é considerada uma eleição independente. Assim, quem não votou na primeira votação poderá comparecer normalmente no domingo, desde que esteja com a inscrição eleitoral regular.

A ausência anterior, porém, continua precisando ser regularizada. O prazo para justificar a falta no primeiro turno termina em 3 de dezembro. Caso o eleitor também não vote no segundo turno, terá até 8 de janeiro de 2027 para justificar essa segunda ausência. Os procedimentos podem ser feitos pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente, em um cartório eleitoral.

Para quem trabalha no domingo, a recomendação é não deixar a organização para a última hora. Consultar o local de votação, calcular o tempo de deslocamento e combinar antecipadamente a saída com a empresa são medidas simples que podem evitar que a rotina profissional se transforme novamente em um obstáculo.

CONHEÇA SEUS DIREITOS

1. O patrão pode impedir você de votar?

Não. Quem trabalha no domingo da eleição tem direito de se ausentar pelo tempo necessário para votar, incluindo o deslocamento de ida e volta e a espera na fila. A empresa deve organizar a jornada para garantir esse direito.

2. Posso ter desconto no salário ou precisar compensar as horas?

Não. O período necessário para votar não pode resultar em desconto salarial nem em exigência de compensação das horas utilizadas.

3. E se eu trabalhar em outra cidade?

O direito também vale para quem precisa se deslocar para outro município para votar. O empregador deve considerar o tempo necessário para o trajeto e o exercício do voto.

4. O chefe pode pressionar minha escolha política?

Não. Ameaças de demissão, constrangimentos ou promessas de vantagens para influenciar o voto podem configurar assédio eleitoral. O empregador também não pode exigir que o funcionário revele em quem votou ou apresente foto da urna como prova.

5. O que fazer se a empresa dificultar meu voto?

Guarde mensagens, áudios, escalas de trabalho e outros registros que comprovem a situação. É possível denunciar ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e buscar orientação junto ao sindicato da categoria.