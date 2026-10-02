ELEIÇÕES 2026

Quer evitar filas? Veja os horários mais indicados para votar em Salvador

Votação acontece entre 8h e 17h (horário de Brasília)

Millena Marques

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 17:45

Eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral devem apresentar justificativa para cada turno de ausência; o descumprimento pode levar ao bloqueio do CPF Crédito: Lucas Nascimento, TRE-TO

A votação do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 acontece neste domingo (4), das 8h às 17h, no horário de Brasília. Para evitar filas, a orientação da Justiça Eleitoral é que os eleitores consultem antecipadamente o local de votação, levem um documento oficial com foto e, se possível, compareçam nos horários de menor movimento. Tradicionalmente, os primeiros horários da manhã e o período entre o fim da manhã e o início da tarde costumam registrar menor fluxo de eleitores.

Caso ainda existam pessoas aguardando às 17h, serão distribuídas senhas (começando pelo último da fila) para garantir que todos os presentes possam votar.

Documentos necessários

Para votar, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto, como o e-Título (se o aplicativo não apresentar a foto, é preciso apresentar outro documento com foto), RG, identidade social, passaporte, carteira de categoria profissional, certificado de reservista ou CNH. Documentos em formato digital são aceitos, com exceção da Carteira de Trabalho Digital. Documentos com validade expirada podem ser utilizados, desde que permitam a comprovação da identidade do eleitor. Certidões de nascimento ou de casamento não são admitidas como prova de identidade no momento da votação.

Locais de votação em Salvador 1 de 22

Ordem de votação

A ordem de votação é estabelecida pela chegada à fila, respeitadas as prioridades legais. Mesários e fiscais de partidos e coligações devem votar apenas depois dos eleitores que já estavam presentes no momento da abertura dos trabalhos ou no encerramento da votação.

Procedimentos de votação

O eleitor deve permanecer na fila e, ao ser chamado, apresentar seu documento de identificação para que o presidente da mesa digite o número do CPF ou do título eleitoral. A identificação biométrica é obrigatória em todas as seções, sendo permitidas até quatro tentativas de leitura digital. Caso o eleitor não possua biometria coletada ou o sensor falhe, a habilitação será realizada com a digitação do ano de nascimento. Após registrar os votos na cabine, o eleitor recebe o comprovante de votação.

Prioridade para votar

Têm preferência para votar candidatas e candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais e militares ou agentes de segurança em serviço. Também possuem prioridade idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, enfermos, pessoas com transtorno do espectro autista, obesos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e doadores de sangue. Eleitores com mais de 80 anos possuem preferência absoluta sobre todos os demais, independentemente do horário de chegada. Essa prioridade é estendida ao acompanhante do eleitor prioritário.

Regras no local de votação

É proibido portar aparelho celular, máquinas fotográficas, filmadoras ou equipamentos de rádio na cabine de votação, mesmo que estejam desligados. Esses equipamentos devem ser desligados e entregues aos mesários antes de o eleitor se dirigir à urna. É permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência política por meio de bandeiras, broches e adesivos. No entanto, é vedada a aglomeração de pessoas com vestuário padronizado ou instrumentos de propaganda que caracterizem manifestação coletiva até o término do horário de votação.

Alimentação de eleitores