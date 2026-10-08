ELEIÇÕES 2026

Divididas: Flávio e Lula tiveram o mesmo número de votos para presidente em duas cidades do país

- Disputa presidencial terminou com diferença de 1,87 ponto percentual e terá 2º turno em 25 de outubro

Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:11

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: SEAUD/PR e Vittor Sales/Divulgação

A disputa entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) terminou empatada em duas cidades brasileiras no primeiro turno da eleição presidencial de 2026. Em Crixás do Tocantins (TO) e Trabiju (SP), os dois candidatos receberam exatamente a mesma quantidade de votos no domingo (4). As informações são do g1.

No município tocantinense, foram 679 votos para cada candidato entre os 1.422 eleitores que compareceram às urnas. O número corresponde a 47,75% dos votos válidos. A cidade teve ainda 37 votos nulos e sete votos em branco, enquanto 361 eleitores não foram votar.

Crixás do Tocantins tem 1.470 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município fica na região centro-sul do Tocantins, a 121 quilômetros de Palmas. Entre os demais candidatos, Ronaldo Caiado (PSD) recebeu 32 votos; Augusto Cury (Avante), 23; Renan Santos (Missão), oito; e Samara Martins (UP), um.

Lula e Flávio 1 de 6

Em Trabiju, no interior de São Paulo, o empate também foi exato. Flávio Bolsonaro e Lula receberam 575 votos cada um, correspondentes a 46,18% dos votos válidos entre os 1.243 eleitores que votaram. Foram registrados ainda 35 votos nulos e 27 em branco. Outros 344 eleitores se abstiveram.

Augusto Cury teve 39 votos no município paulista; Renan Santos, 31; Ronaldo Caiado, 21. Samara Martins (UP), Romeu Zema (Novo), Edmilson Costa (PCB) e Wilson Grassi (Democrata) receberam um voto cada. De acordo com o Censo 2022 do IBGE, Trabiju tem 1.682 habitantes e está localizada na região central de São Paulo, a 260 quilômetros da capital paulista.

Os empates ocorreram em uma eleição marcada por uma diferença apertada no resultado nacional. Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos, enquanto Lula alcançou 45,16%, uma diferença de 1,87 ponto percentual. Os dois disputarão o segundo turno da eleição presidencial no dia 25 de outubro.