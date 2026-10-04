ELEIÇÕES 2026

Rafael Fonteles vence no 1º turno e é reeleito governador do Piauí

Governador do Piauí desde 2023, candidato do PT garantiu mais quatro anos à frente do governo estadual

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:40

Rafael Fonteles venceu no 1º turno e foi reeleito governador do Piauí Crédito: FGV/Divulgação

Rafael Fonteles (PT) foi reeleito governador do Piauí neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. Com 83,43% das urnas apuradas, o candidato recebeu 70,16% dos votos válidos, o equivalente a 1.180.667 votos, e garantiu mais quatro anos no comando do estado. Sua chapa eleitoral também é composta pelo vice-governador eleito, Washington Bandeira (PT).

Joel Rodrigues (PP) aparecia em segundo lugar, com 28,20% dos votos válidos. Professor Gisvaldo (PSOL) estava em terceiro, com 0,52%.

Ao todo, sete candidatos disputaram o governo do Piauí em 2026. Além de Fonteles, Joel Rodrigues, Dra. Lúcia Santos (PSDB), Elizeu Aguiar (Novo), Professor Gisvaldo (PSOL), Gustavo pelo Piauí (Avante), Geraldo Carvalho (PSTU) e Lourdes Melo (PCO) concorreram ao cargo.

Com a reeleição, Fonteles permanecerá à frente do Executivo estadual até 2030. Ele havia sido eleito pela primeira vez em 2022, também no primeiro turno.

Quem é Rafael Fonteles

Rafael Tajra Fonteles, de 41 anos, é natural de Teresina e construiu sua carreira principalmente nas áreas de economia, educação e gestão pública. Economista, matemático e professor, também atua como empresário e é um dos fundadores do Instituto de Ensino Superior (ICEV), instituição voltada para áreas como direito, negócios, gestão e tecnologia.

Antes de chegar ao governo do Piauí, Fonteles ocupou a Secretaria de Estado da Fazenda. Ele assumiu o cargo em 2015, durante a gestão de Wellington Dias, e permaneceu à frente da pasta até 2022, quando deixou a função para disputar o governo estadual.

Durante esse período, também presidiu o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) por dois mandatos, entre 2019 e 2023.

Em 2022, aos 37 anos, Fonteles foi eleito governador do Piauí no primeiro turno pelo PT. Desde janeiro de 2023, está à frente do Executivo estadual.

Durante o primeiro mandato, uma das medidas citadas em sua gestão foi a privatização do saneamento básico do Piauí.