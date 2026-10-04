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Giuliana Mancini
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:40
Rafael Fonteles (PT) foi reeleito governador do Piauí neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. Com 83,43% das urnas apuradas, o candidato recebeu 70,16% dos votos válidos, o equivalente a 1.180.667 votos, e garantiu mais quatro anos no comando do estado. Sua chapa eleitoral também é composta pelo vice-governador eleito, Washington Bandeira (PT).
Joel Rodrigues (PP) aparecia em segundo lugar, com 28,20% dos votos válidos. Professor Gisvaldo (PSOL) estava em terceiro, com 0,52%.
Ao todo, sete candidatos disputaram o governo do Piauí em 2026. Além de Fonteles, Joel Rodrigues, Dra. Lúcia Santos (PSDB), Elizeu Aguiar (Novo), Professor Gisvaldo (PSOL), Gustavo pelo Piauí (Avante), Geraldo Carvalho (PSTU) e Lourdes Melo (PCO) concorreram ao cargo.
Com a reeleição, Fonteles permanecerá à frente do Executivo estadual até 2030. Ele havia sido eleito pela primeira vez em 2022, também no primeiro turno.
Quem é Rafael Fonteles
Rafael Tajra Fonteles, de 41 anos, é natural de Teresina e construiu sua carreira principalmente nas áreas de economia, educação e gestão pública. Economista, matemático e professor, também atua como empresário e é um dos fundadores do Instituto de Ensino Superior (ICEV), instituição voltada para áreas como direito, negócios, gestão e tecnologia.
Antes de chegar ao governo do Piauí, Fonteles ocupou a Secretaria de Estado da Fazenda. Ele assumiu o cargo em 2015, durante a gestão de Wellington Dias, e permaneceu à frente da pasta até 2022, quando deixou a função para disputar o governo estadual.
Durante esse período, também presidiu o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) por dois mandatos, entre 2019 e 2023.
Em 2022, aos 37 anos, Fonteles foi eleito governador do Piauí no primeiro turno pelo PT. Desde janeiro de 2023, está à frente do Executivo estadual.
Durante o primeiro mandato, uma das medidas citadas em sua gestão foi a privatização do saneamento básico do Piauí.
Na eleição deste domingo, Fonteles voltou a disputar o governo pelo PT e garantiu o segundo mandato consecutivo. A posse para o novo período de governo está prevista para 6 de janeiro de 2027, conforme o calendário eleitoral.