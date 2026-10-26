SEGUNDO TURNO

Ranking revela as 10 cidades da Bahia com maior percentual de votos para Lula; líder chegou a 88,8%

Lula teve mais de 86% dos votos em 16 cidades da Bahia; estado teve o segundo maior percentual nacional

Thais Borges

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14:46

Teodoro Sampaio (BA) Crédito: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

Estado com maior percentual de votos para a reeleição do presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições, a Bahia teve pelo menos 16 municípios que deram mais de 86% dos votos ao petista no último domingo (25). Em todo o estado, Lula foi o preferido de mais de 71% dos eleitores.

Mas o campeão foi o município de Teodoro Sampaio, no Centro-Norte baiano, com 88,8% dos votos para o presidente. Na segunda volta da eleição, Teodoro Sampaio conseguiu ampliar a vantagem de Lula em comparação ao primeiro turno. Na votação do dia 4 deste mês, o petista foi escolhido por 84,65% dos eleitores, com 4.544 votos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) teve 11,74% dos votos (630 do total).

Os 10 municípios baianos com maior percentual de votos para Lula no segundo turno de 2026 1 de 10

No segundo turno, o bolsonarista teve 11,14 - 640 votos. Andorinha e Barra do Mendes completam o pódio das cidades baianas com maior percentual com 88,07% e 87,72%, respectivamente.

Glória também registrou 87,72% dos votos para o petista, com 9.280 votos, enquanto Barra do Mendes contabilizou 8.740 votos. Na sequência, Cardeal da Silva aparece na quinta posição, com 87,67% e 5.406 votos.

Completam as dez primeiras colocações Lamarão, com 87,49% e 5.820 votos; Boquira, com 87,41% e 11.338 votos; Monte Santo, com 86,85% e 29.750 votos; Itaguaçu da Bahia, com 86,86% e 7.716 votos; e São Sebastião do Passé, com 86,76%.

O levantamento mostra a concentração dos maiores percentuais de votação de Lula em municípios do interior baiano. Em Monte Santo, por exemplo, o presidente reeleito recebeu 29.750 votos, o maior número absoluto entre as dez cidades listadas que têm essa informação disponível.