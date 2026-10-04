APURAÇÃO

Raquel Lyra (PSD) derrota ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) e é reeleita governadora de Pernambuco

Disputa foi marcada por troca de acusações e embates judiciais

Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:58

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco Crédito: Divulgação

A governadora Raquel Lyra (PSD), 47 anos, derrotou o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), 32, neste domingo (4). Ela foi reeleita para comandar o Executivo de Pernambuco pelos próximos quatro anos.

O Datafolha projetou a vitória de Raquel Lyra com 41,85% das urnas apuradas, quando Lyra tinha 53,14% dos votos válidos, enquanto João Campos marcava 44,39%.