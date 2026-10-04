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Raquel Lyra (PSD) derrota ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) e é reeleita governadora de Pernambuco

Disputa foi marcada por troca de acusações e embates judiciais

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:58

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco
Raquel Lyra, governadora de Pernambuco Crédito: Divulgação

A governadora Raquel Lyra (PSD), 47 anos, derrotou o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), 32, neste domingo (4). Ela foi reeleita para comandar o Executivo de Pernambuco pelos próximos quatro anos.

O Datafolha projetou a vitória de Raquel Lyra com 41,85% das urnas apuradas, quando Lyra tinha 53,14% dos votos válidos, enquanto João Campos marcava 44,39%.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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