Recém-eleita, deputada federal de 21 anos recebe ameaças de morte e estupro: ‘Você merece o fim’

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Esther Morais
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 07:05
A deputada federal recém-eleita Ana Elisa (PT), de 21 anos, recebeu ameaças de morte e estupro durante a campanha para as Eleições 2026. Segundo a parlamentar, as mensagens foram enviadas por e-mail por um homem que não teve a identidade formalmente divulgada.
Em uma das ameaças, o autor afirma que Ana Elisa “merece o fim” e que deveria implorar por misericórdia. O homem também teria se identificado como integrante de um grupo supremacista branco e feito ataques racistas contra a parlamentar.
Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país
Ana Elisa divulgou trechos das mensagens nas redes sociais. A equipe da deputada eleita informou que já tomou providências policiais e judiciais para tentar identificar o responsável pelo envio dos e-mails.
“A internet não é território de impunidade. Registros técnicos podem permitir a identificação de quem utiliza o anonimato para ameaçar, perseguir ou intimidar. Esta candidatura não aceitará que racismo, ameaça, violência sexual ou violência política de gênero sejam tratados como parte normal da vida pública. A tentativa de intimidar uma mulher negra para afastá-la da disputa política será respondida com denúncia, investigação e responsabilização”, afirmou a equipe em nota.
Aos 21 anos, a estudante de Direito e influenciadora digital Ana Elisa Santos Silva (PT) foi eleita deputada federal por Minas Gerais com mais de 524 mil votos.
Segundo as informações divulgadas, ela se tornou a primeira mulher preta de 21 anos eleita deputada federal pelo estado e também foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país.
Com forte presença nas redes sociais, Ana Elisa soma mais de 952 mil seguidores no TikTok e mais de 2 milhões no Instagram. Ela integra uma nova geração de nomes do campo progressista com forte atuação digital.