CRIME DE ÓDIO

Recém-eleita, deputada federal de 21 anos recebe ameaças de morte e estupro: ‘Você merece o fim’

Ana Elisa, do PT, teve mais de 524 mil votos em Minas Gerais e foi a mulher mais votada na história do estado

Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 07:05

Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país Crédito: Reprodução/Redes sociais

A deputada federal recém-eleita Ana Elisa (PT), de 21 anos, recebeu ameaças de morte e estupro durante a campanha para as Eleições 2026. Segundo a parlamentar, as mensagens foram enviadas por e-mail por um homem que não teve a identidade formalmente divulgada.

Em uma das ameaças, o autor afirma que Ana Elisa “merece o fim” e que deveria implorar por misericórdia. O homem também teria se identificado como integrante de um grupo supremacista branco e feito ataques racistas contra a parlamentar.

Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país 1 de 10

Ana Elisa divulgou trechos das mensagens nas redes sociais. A equipe da deputada eleita informou que já tomou providências policiais e judiciais para tentar identificar o responsável pelo envio dos e-mails.

“A internet não é território de impunidade. Registros técnicos podem permitir a identificação de quem utiliza o anonimato para ameaçar, perseguir ou intimidar. Esta candidatura não aceitará que racismo, ameaça, violência sexual ou violência política de gênero sejam tratados como parte normal da vida pública. A tentativa de intimidar uma mulher negra para afastá-la da disputa política será respondida com denúncia, investigação e responsabilização”, afirmou a equipe em nota.

Quem é Ana Elisa?

Aos 21 anos, a estudante de Direito e influenciadora digital Ana Elisa Santos Silva (PT) foi eleita deputada federal por Minas Gerais com mais de 524 mil votos.

Segundo as informações divulgadas, ela se tornou a primeira mulher preta de 21 anos eleita deputada federal pelo estado e também foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país.