POLÍTICA

Reeleita, Erika Hilton se torna a deputada federal mais votada da história do Brasil

Deputada do PSOL ultrapassa 1,4 milhão de votos com 90% das urnas apuradas e supera marca de Joice Hasselmann em 2018

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:33

Erika Hilton Crédito: Agência Senado/Andressa Anholete

Erika Hilton (PSOL) conquistou a reeleição para a Câmara dos Deputados e alcançou a maior votação já recebida por uma mulher na história do Brasil. Com 90% das urnas apuradas, a parlamentar somava mais de 1,4 milhão de votos.

O resultado ultrapassa a marca de Joice Hasselmann, eleita pelo PSL em 2018 com 1.078.666 votos. Na contagem parcial, Erika ocupa o terceiro lugar entre os candidatos a deputado federal mais votados do país.

A liderança é de Lucas Pavanato (PL-SP), que já reúne mais de 2,7 milhões de votos e se tornou o deputado federal mais votado da história brasileira. Influenciador bolsonarista, ele havia sido o vereador com maior votação na cidade de São Paulo em 2024, quando recebeu 160 mil votos.

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Na segunda posição aparece Nikolas Ferreira (PL-MG), com mais de 2,6 milhões de votos e 80% das urnas apuradas. Tanto ele quanto Pavanato superaram o recorde anterior de Eduardo Bolsonaro, que obteve 1.843.735 votos em 2018.