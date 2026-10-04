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Reeleita, Erika Hilton se torna a deputada federal mais votada da história do Brasil

Deputada do PSOL ultrapassa 1,4 milhão de votos com 90% das urnas apuradas e supera marca de Joice Hasselmann em 2018

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:33

Erika Hilton
Erika Hilton Crédito: Agência Senado/Andressa Anholete

Erika Hilton (PSOL) conquistou a reeleição para a Câmara dos Deputados e alcançou a maior votação já recebida por uma mulher na história do Brasil. Com 90% das urnas apuradas, a parlamentar somava mais de 1,4 milhão de votos.

O resultado ultrapassa a marca de Joice Hasselmann, eleita pelo PSL em 2018 com 1.078.666 votos. Na contagem parcial, Erika ocupa o terceiro lugar entre os candidatos a deputado federal mais votados do país.

A liderança é de Lucas Pavanato (PL-SP), que já reúne mais de 2,7 milhões de votos e se tornou o deputado federal mais votado da história brasileira. Influenciador bolsonarista, ele havia sido o vereador com maior votação na cidade de São Paulo em 2024, quando recebeu 160 mil votos.

Câmara dos Deputados em números: composição, mandatos e curiosidades

A Câmara tem 513 integrantes, com vagas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal conforme a população por Camara dos deputados
A bancada baiana na Câmara dos Deputados é formada por 39 parlamentares por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Cada estado e o Distrito Federal têm pelo menos oito representantes. O limite máximo é de 70 cadeiras por Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
Diferentemente do Senado, a Câmara coloca todas as suas vagas em disputa a cada eleição geral por Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Diferentemente do Senado, a Câmara coloca todas as suas vagas em disputa a cada eleição geral por Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para ser eleito deputado federal, é necessário ter pelo menos 21 anos por Reprodução
Miro Teixeira exerceu 11 mandatos. O parlamentar chegou à Câmara em 1971 por Divulgação
Antonio Pereira Rebouças, da Bahia, foi eleito em 1828 e é identificado pela Câmara como seu primeiro deputado negro por Reprodução
Carlota Pereira de Queirós, de São Paulo, foi a primeira mulher eleita deputada federal no Brasil, em 1933 por Divulgação
A instituição começou a funcionar em 6 de maio de 1826, durante o Império por Divulgação
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A Câmara tem 513 integrantes, com vagas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal conforme a população por Camara dos deputados

Na segunda posição aparece Nikolas Ferreira (PL-MG), com mais de 2,6 milhões de votos e 80% das urnas apuradas. Tanto ele quanto Pavanato superaram o recorde anterior de Eduardo Bolsonaro, que obteve 1.843.735 votos em 2018.

Depois de Erika, aparecem Julia Zanatta (PL), com mais de 527 mil votos, e Sâmia Bomfim (PSOL), com 515 mil. Kim Kataguiri (Missão) soma 458 mil votos.

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