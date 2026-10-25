SERÁ?

Regra surpreendente decide quem será presidente se Lula e Flávio Bolsonaro empatarem em votos

Com os dois candidatos empatados em pesquisa Datafolha, legislação brasileira prevê solução para uma eventual igualdade absoluta de votos no segundo turno.

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:15

Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Divulgação

A diferença de apenas um voto pode determinar quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos. Mas, se Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terminarem o segundo turno das eleições de 2026 com exatamente a mesma votação, outro fator entrará em cena para definir o resultado: a idade dos candidatos.

A situação, embora considerada extremamente improvável, tem solução prevista na legislação brasileira. Pelo artigo 110 do Código Eleitoral, o candidato mais velho é declarado vencedor quando há empate absoluto na votação. Na disputa deste domingo (25), a regra beneficiaria Lula, de 80 anos, diante de Flávio Bolsonaro, de 45.

O dispositivo estabelece que, "Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso". Assim, uma eventual igualdade não exigiria a realização de um terceiro turno.

Veja o resultado de cada candidato ligado ao esporte nas eleições 2026 1 de 35

A possibilidade de empate ganhou atenção após a divulgação de uma pesquisa Datafolha que mostrou os dois presidenciáveis com 50% dos votos válidos cada.

O resultado do levantamento, no entanto, não significa que os candidatos receberão a mesma quantidade de votos nas urnas. Para que a regra de desempate seja aplicada, é necessário que a apuração oficial registre números rigorosamente iguais para os dois concorrentes.

Nessa contagem, são considerados apenas os votos válidos, ou seja, aqueles destinados a um dos candidatos. Votos em branco e nulos ficam de fora do cálculo utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado.

Regra já decidiu eleições em cidades brasileiras

Apesar de nunca ter sido necessária para resolver uma disputa presidencial, a idade já determinou o resultado de eleições municipais em diferentes regiões do país.

Em 2024, por exemplo, a escolha do prefeito de Inhaúma, em Minas Gerais, terminou com uma igualdade de 2.434 votos entre Zula (Republicanos) e Carlinhos (Solidariedade). Como era mais velho, Zula ficou com o cargo.

Outro episódio ocorreu em Jardinópolis, Santa Catarina, nas eleições de 2020. Mauro Risso (MDB) e Antoninho (PT) receberam o mesmo número de votos, e uma diferença de apenas 57 dias na idade dos concorrentes garantiu a vitória de Risso.

Naquele mesmo ano, a disputa em Caraúbas, na Paraíba, também precisou recorrer ao critério etário. Silvano Dudu e Nerivan (MDB) somaram 1.761 votos cada, mas a prefeitura ficou com Silvano, o mais velho dos dois.

Quatro anos antes, em 2016, Cariús, no Ceará, havia registrado uma situação semelhante. Iran Ferreira (PSDB) derrotou Nizo Costa (PSB) após ambos alcançarem 5.811 votos, já que tinha mais idade que o adversário.

Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos a votar

A dimensão do eleitorado nacional ajuda a explicar por que uma igualdade absoluta na disputa pela Presidência é considerada tão difícil de ocorrer.

Segundo os números apresentados para a eleição de 2026, o Brasil tem 158.745.502 eleitores aptos a comparecer às urnas no segundo turno. Na primeira votação, realizada em 4 de outubro, 125.275.835 pessoas participaram do pleito.

Flávio Bolsonaro terminou aquela etapa com 56.104.503 votos válidos, o equivalente a 47,03%. Lula recebeu 53.879.538 votos, ou 45,16%.

A diferença entre os dois foi de mais de 2,2 milhões de votos no primeiro turno. Agora, com a votação decisiva marcada para domingo, os resultados anteriores não entram na nova contagem. Será eleito quem conquistar mais votos válidos, mesmo que a vantagem seja de apenas um.