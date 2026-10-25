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Regra surpreendente decide quem será presidente se Lula e Flávio Bolsonaro empatarem em votos

Com os dois candidatos empatados em pesquisa Datafolha, legislação brasileira prevê solução para uma eventual igualdade absoluta de votos no segundo turno.

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:15

Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Divulgação

A diferença de apenas um voto pode determinar quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos. Mas, se Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terminarem o segundo turno das eleições de 2026 com exatamente a mesma votação, outro fator entrará em cena para definir o resultado: a idade dos candidatos.

A situação, embora considerada extremamente improvável, tem solução prevista na legislação brasileira. Pelo artigo 110 do Código Eleitoral, o candidato mais velho é declarado vencedor quando há empate absoluto na votação. Na disputa deste domingo (25), a regra beneficiaria Lula, de 80 anos, diante de Flávio Bolsonaro, de 45.

O dispositivo estabelece que, "Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso". Assim, uma eventual igualdade não exigiria a realização de um terceiro turno.

Veja o resultado de cada candidato ligado ao esporte nas eleições 2026

Amazonas | Rozenha (presidente da Federação Amazonense) – Deputado estadual – PSD – 62.201 votos – REELEITO por Divulgação
Bahia | Marcone Amaral (ex-zagueiro do Vitória e ex-prefeito de Itajuípe) – Deputado estadual – PSD – 8.159 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Bahia | Bobô (ídolo do Bahia, campeão brasileiro em 1988) – Deputado estadual – PCdoB – 70.898 votos – REELEITO por Reprodução
Distrito Federal | Washington Coração Valente (ex-atacante de Fluminense, Athletico-PR, São Paulo e Seleção Brasileira) – Deputado federal – MDB – 7.503 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Distrito Federal | Marcelinho Carioca (ídolo do Corinthians) – Deputado distrital – Republicanos – 2.494 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Distrito Federal | Leila do Vôlei (ex-jogadora da Seleção Brasileira de vôlei) – Senado – PDT – 686.340 votos – NÃO REELEITA por Pedro França/Agência Senado
Mato Grosso | Nelson Ferreira Júnior (ex-atleta do atletismo) – Senado – Agir – 5.563 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Minas Gerais | Alexandre Kalil (ex-presidente do Atlético-MG) – Governador – PDT – 403.466 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Minas Gerais | Maurício do Vôlei (ex-jogador de vôlei, campeão olímpico) – Deputado federal – PL – 16.122 votos – NÃO REELEITO por FIVB
Minas Gerais | Sérgio Santos Rodrigues (ex-dirigente do Cruzeiro) – Deputado federal – PRD – 20.279 votos – NÃO ELEITO por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Minas Gerais | João Leite (ex-goleiro do Atlético-MG) – Deputado federal – PSDB – 12.771 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Pará | Alberto Maia (ex-presidente do Paysandu) – Deputado estadual – PSD – 2.055 votos – NÃO ELEITO por Luís Totti/Paysandu
Pará | Tonhão do Leão (dirigente do Remo) – Deputado estadual – MDB – 1.576 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Paraná | Dani Pato (ex-jogadora de futebol com passagem pelo Santos) – Deputada estadual – MDB – 4.154 votos – NÃO ELEITA por Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos
Paraná | Perdigão (ex-meia de Paraná Clube e Internacional, campeão mundial pelo Inter) – Deputado estadual – Rede – 1.646 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
Paraná | Henrique Dias (ex-atacante do Coritiba) – Deputado federal – PSDB – 321 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Pernambuco | Flávio Caça Rato (ex-atacante do Santa Cruz) – Deputado federal – MDB – 5.062 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Piauí | Sarah Menezes (ex-judoca, campeã olímpica em 2012) – Deputada federal – MDB – 10.516 votos – NÃO ELEITA por Divulgação/COB
Rio de Janeiro | Edmundo (ídolo do Vasco, com passagens por Palmeiras e Seleção Brasileira) – Deputado federal – PSDB – 35.725 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Rio de Janeiro | Marcos Braz (ex-dirigente do Flamengo) – Deputado federal – PSDB – 18.305 votos – NÃO ELEITO por Alexandre Vidal/Flamengo
Rio de Janeiro | Luiz Lima (ex-nadador) – Deputado federal – Novo – 79.249 votos – REELEITO por Reprodução
Rio de Janeiro | Eduardo Bandeira de Mello (ex-presidente do Flamengo) – Deputado federal – PV – 37.535 votos – NÃO REELEITO por Divulgação
Rio de Janeiro | Donizete Pantera (ex-atacante do Botafogo) – Deputado estadual – PL – 4.884 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Rio Grande do Sul | Danrlei (ex-goleiro e ídolo do Grêmio) – Deputado federal – PSD – 105.079 votos – REELEITO por Divulgação
Rio Grande do Sul | Cleo Hickmann (ex-meia-atacante de Internacional, Palmeiras, Flamengo e Sport) – Deputado federal – PDT – 412 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Luis Fabiano (ídolo do São Paulo e ex-atacante da Seleção Brasileira) – Deputado federal – MDB – 9.613 votos – NÃO ELEITO por Reprodução/Youtube
São Paulo | Alexandre Finazzi (ex-atacante de Corinthians, Fortaleza, Ponte Preta e Goiás) – Deputado federal – MDB – 1.069 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
São Paulo | Douglas Viegas (ex-jogador de basquete) – Deputado federal – Podemos – 26.579 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Débora Rodrigues (pilota de automobilismo) – Deputada federal – PSD – 891 votos – NÃO ELEITA por Divulgação
São Paulo | Dinei (ex-atacante do Corinthians) – Deputado estadual – Avante – 6.338 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
São Paulo | Goleiro Sérgio (ex-goleiro do Palmeiras, campeão da Libertadores de 1999) – Deputado estadual – Solidariedade – 9.565 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Altobeli Silva (ex-atleta do atletismo, olímpico na Rio 2016) – Deputado estadual – União – 5.192 votos – NÃO ELEITO por Wander Roberto/COB
São Paulo | Felipe Sertanejo (ex-lutador de MMA) – Deputado estadual – PL – 138.277 votos – ELEITO por Divulgação/UFC
São Paulo | Felipe Franco (fisiculturista) – Deputado estadual – União – 59.518 votos – NÃO REELEITO por Divulgação
Tocantins | Vanderlei Luxemburgo (ex-técnico da Seleção Brasileira) – Senado – Podemos – 67.987 votos (4,11%, 7º lugar) – NÃO ELEITO por Divulgação
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Amazonas | Rozenha (presidente da Federação Amazonense) – Deputado estadual – PSD – 62.201 votos – REELEITO por Divulgação

A possibilidade de empate ganhou atenção após a divulgação de uma pesquisa Datafolha que mostrou os dois presidenciáveis com 50% dos votos válidos cada.

O resultado do levantamento, no entanto, não significa que os candidatos receberão a mesma quantidade de votos nas urnas. Para que a regra de desempate seja aplicada, é necessário que a apuração oficial registre números rigorosamente iguais para os dois concorrentes.

Nessa contagem, são considerados apenas os votos válidos, ou seja, aqueles destinados a um dos candidatos. Votos em branco e nulos ficam de fora do cálculo utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado.

Regra já decidiu eleições em cidades brasileiras

Apesar de nunca ter sido necessária para resolver uma disputa presidencial, a idade já determinou o resultado de eleições municipais em diferentes regiões do país.

Em 2024, por exemplo, a escolha do prefeito de Inhaúma, em Minas Gerais, terminou com uma igualdade de 2.434 votos entre Zula (Republicanos) e Carlinhos (Solidariedade). Como era mais velho, Zula ficou com o cargo.

Outro episódio ocorreu em Jardinópolis, Santa Catarina, nas eleições de 2020. Mauro Risso (MDB) e Antoninho (PT) receberam o mesmo número de votos, e uma diferença de apenas 57 dias na idade dos concorrentes garantiu a vitória de Risso.

Naquele mesmo ano, a disputa em Caraúbas, na Paraíba, também precisou recorrer ao critério etário. Silvano Dudu e Nerivan (MDB) somaram 1.761 votos cada, mas a prefeitura ficou com Silvano, o mais velho dos dois.

Quatro anos antes, em 2016, Cariús, no Ceará, havia registrado uma situação semelhante. Iran Ferreira (PSDB) derrotou Nizo Costa (PSB) após ambos alcançarem 5.811 votos, já que tinha mais idade que o adversário.

Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos a votar

A dimensão do eleitorado nacional ajuda a explicar por que uma igualdade absoluta na disputa pela Presidência é considerada tão difícil de ocorrer.

Segundo os números apresentados para a eleição de 2026, o Brasil tem 158.745.502 eleitores aptos a comparecer às urnas no segundo turno. Na primeira votação, realizada em 4 de outubro, 125.275.835 pessoas participaram do pleito.

Flávio Bolsonaro terminou aquela etapa com 56.104.503 votos válidos, o equivalente a 47,03%. Lula recebeu 53.879.538 votos, ou 45,16%.

A diferença entre os dois foi de mais de 2,2 milhões de votos no primeiro turno. Agora, com a votação decisiva marcada para domingo, os resultados anteriores não entram na nova contagem. Será eleito quem conquistar mais votos válidos, mesmo que a vantagem seja de apenas um.

Somente se os dois candidatos terminarem com números idênticos a legislação de desempate será acionada, dando a vitória ao concorrente de maior idade.

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