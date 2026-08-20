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Astro baiano da sinuca vira candidato a deputado e declara patrimônio de quase R$ 1 milhão

Conhecido como “bruxo” da sinuca, jogador baiano se filiou ao União Brasil e vai ser candidato por São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 12:20

Baianinho de Mauá
Baianinho de Mauá Crédito: Reprodução

Considerado um dos principais nomes da sinuca brasileira, Baianinho de Mauá decidiu entrar na política e disputar uma vaga de deputado federal nas eleições de 2026. O jogador, que é filiado ao União Brasil (UB), concorre pelo estado de São Paulo.

Conhecido pelos fãs como “bruxo”, Baianinho afirma que pretende defender a transformação da sinuca em esporte e ampliar as oportunidades na área esportiva. “Vou lutar pela inclusão de toda população e por mais oportunidades em todos os esportes, inclusive a sinuquinha”, publicou nas redes sociais.

A entrada na política também rendeu comentários bem-humorados de seguidores. Entre as sugestões feitas ao candidato estão propostas como “projeto sinuca para todos” e “Minha Sinuca, Minha Vida”. Outros internautas, porém, reagiram negativamente à mudança de carreira. “Deixando de seguir a lenda da sinuca. Quando voltar pra coisa séria fala”, escreveu um deles.

Baianinho declarou um patrimônio de R$ 949. 000, considerando um apartamento, uma picape e suas contas correntes, e aparente no top 6 de famosos mais ricos a se candidatarem esse ano. 

Os 6 famosos mais ricos que vão disputar as eleições de 2026

Silvia Abravanel por Reprodução/SBT
Deputada Sarah Poncio por Reprodução
Humberto Martins como Guerra em ‘Travessia’, novela das 9 da Globo por Reprodução/TV Globo
Vivian Amorim por Reprodução/Instagram
Val Marchiori por Reprodução
O jogador de sinuca Baianinho de Mauá por Reprodução/Instagram
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Silvia Abravanel por Reprodução/SBT

Da Bahia para a fama nacional

Baianinho de Mauá é o nome pelo qual ficou conhecido Josué Ramalho da Silva, natural de Paulo Afonso, no interior da Bahia. Antes de alcançar projeção nacional na sinuca, ele trabalhou como carregador de frutas e também como ajudante de pedreiro.

Foi ainda adolescente, na Bahia, que Josué começou a desenvolver suas habilidades com o taco. Segundo ele, os primeiros resultados financeiros com a sinuca vieram depois de meses de prática, quando tinha apenas 15 anos.

“Quando ganhava, ia para o lugar dos carroceiros contar o dinheiro que ganhei. Me perguntavam onde eu pegava tanto frete. Depois descobriram que eu ganhava o dinheiro jogando sinuca, isso com 15 anos”, contou em entrevista ao GE.

A mãe, preocupada com o futuro do filho, o incentivou a deixar a Bahia e seguir para Ribeirão Preto, em São Paulo, onde um dos irmãos morava. Lá, conseguiu emprego como ajudante de pedreiro. Com o primeiro salário, porém, voltou a procurar partidas de sinuca e percebeu que poderia ganhar mais dinheiro com o jogo.

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Com a redução dos desafios em Ribeirão Preto, Josué se mudou para Mauá, na Grande São Paulo. Foi justamente a relação com a cidade que deu origem ao apelido pelo qual se tornou conhecido.

“Perguntavam de onde eu era, aí pegou. Tem um Baianinho lá de Mauá que é bom, aí ficou o apelido”, explicou na mesma entrevista. 

Atualmente, o jogador mora em um bairro nobre da capital paulista e tem como fontes de renda as premiações de campeonatos e participações como presença VIP em casas de jogos.

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