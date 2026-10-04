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Reinaldo Azambuja é o primeiro senador eleito por Mato Grosso do Sul

Capitão Contar, também do PL, é o segundo senador matematicamente eleito

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:46

Reinaldo Azambuja (PL)
Reinaldo Azambuja (PL) Crédito: Reprodução

Mato Grosso do Sul (MS) já tem seus dois senadores eleitos. Reinaldo Azambuja (PL) foi eleito neste domingo (4) para oito anos de mandato, em primeiro lugar, enquanto Capitão Contar (PL) ficou com a segunda vaga da disputa.

Cerca de 91% das urnas foram apuradas em todo o estado. Com os números registrados até o momento, Reinaldo Azambuja conquistou 34,72% dos votos válidos, o equivalente a pouco mais de 824 mil votos. 

Logo atrás dele está o colega de partido Capitão Contar, com 33,29%, o que representa cerca de 790 mil votos. Ambos estão matematicamente eleitos.

O terceiro colocado é o candidato Vander Loubet (PT), que acumula 13,34% dos votos, aproximadamente 318 mil. 

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