Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Renan Santos chama resultado do primeiro turno de 'muito ruim' e revela se vai apoiar Lula ou Flávio

Candidato do Missão recebeu menos de 3% dos votos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 23:49

Renan Santos
Renan Santos Crédito: Reprodução

Renan Santos (Missão) descartou apoiar Lula (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial após receber menos de 3% dos votos neste domingo (4). Em uma transmissão ao vivo, o líder do Movimento Brasil Livre (MBL) reconheceu que o desempenho nas urnas ficou abaixo das expectativas e classificou o resultado como “muito ruim”.

Ao comentar a disputa entre os dois candidatos, Renan afirmou que seus eleitores poderiam fazer a própria escolha, mas disse que não recomendaria o voto em nenhum deles.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador

Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Urna eletrônica sendo levada por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
1 de 31
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho

“Eu não apoio bandido, e o Flávio Bolsonaro é um bandido e o Lula é um bandido, não recomendo a ninguém que vote neles, mas façam como quiser”, declarou.

Apesar de rejeitar apoio ao candidato do PL, Renan avaliou que Flávio vencerá a disputa pela Presidência. “O Flávio Bolsonaro já é o próximo presidente da república. O Bolsonaro já ganhou”.

Durante a live, o candidato do Missão disse que não esperava alcançar uma votação próxima de 10%, mas que ficar abaixo de 3% estava muito aquém do que projetava. Ainda assim, afirmou que não poderia ter feito uma campanha melhor.

Renan também lamentou que o Missão tenha eleito apenas dois deputados, ambos em São Paulo: Kim Kataguiri para a Câmara dos Deputados e Rafa Minato para a Assembleia Legislativa.

Crítico do voto útil em Flávio ao longo da campanha, o líder do MBL voltou a questionar a concentração de votos em candidatos do PL. Na avaliação dele, esse movimento representa um risco ao “centrão”.

Renan também afirmou que Flávio, mesmo “sem carisma”, conduziu uma campanha melhor que a do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes da apuração, ainda no domingo, havia chamado o candidato do PL de “completamente desqualificado, covarde e burro”.

Ao comparar sua estrutura com a dos adversários, Renan disse que contou com recursos financeiros muito inferiores. Ressaltou, porém, que terminou à frente de Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), ambos governadores.

Mais recentes

Imagem - Veja a lista de deputados estaduais eleitos no Ceará (CE) em 2026

Veja a lista de deputados estaduais eleitos no Ceará (CE) em 2026
Imagem - Veja a lista de deputados estaduais eleitos em Sergipe (SE) em 2026

Veja a lista de deputados estaduais eleitos em Sergipe (SE) em 2026
Imagem - Veja quem são os deputados federais eleitos pela Bahia em 2026

Veja quem são os deputados federais eleitos pela Bahia em 2026