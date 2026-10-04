PRIMEIRA VEZ

Renan Santos chama resultado do primeiro turno de 'muito ruim' e revela se vai apoiar Lula ou Flávio

Candidato do Missão recebeu menos de 3% dos votos

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 23:49

Renan Santos Crédito: Reprodução

Renan Santos (Missão) descartou apoiar Lula (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial após receber menos de 3% dos votos neste domingo (4). Em uma transmissão ao vivo, o líder do Movimento Brasil Livre (MBL) reconheceu que o desempenho nas urnas ficou abaixo das expectativas e classificou o resultado como “muito ruim”.

Ao comentar a disputa entre os dois candidatos, Renan afirmou que seus eleitores poderiam fazer a própria escolha, mas disse que não recomendaria o voto em nenhum deles.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador 1 de 31

“Eu não apoio bandido, e o Flávio Bolsonaro é um bandido e o Lula é um bandido, não recomendo a ninguém que vote neles, mas façam como quiser”, declarou.

Apesar de rejeitar apoio ao candidato do PL, Renan avaliou que Flávio vencerá a disputa pela Presidência. “O Flávio Bolsonaro já é o próximo presidente da república. O Bolsonaro já ganhou”.

Durante a live, o candidato do Missão disse que não esperava alcançar uma votação próxima de 10%, mas que ficar abaixo de 3% estava muito aquém do que projetava. Ainda assim, afirmou que não poderia ter feito uma campanha melhor.

Renan também lamentou que o Missão tenha eleito apenas dois deputados, ambos em São Paulo: Kim Kataguiri para a Câmara dos Deputados e Rafa Minato para a Assembleia Legislativa.

Crítico do voto útil em Flávio ao longo da campanha, o líder do MBL voltou a questionar a concentração de votos em candidatos do PL. Na avaliação dele, esse movimento representa um risco ao “centrão”.

Renan também afirmou que Flávio, mesmo “sem carisma”, conduziu uma campanha melhor que a do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes da apuração, ainda no domingo, havia chamado o candidato do PL de “completamente desqualificado, covarde e burro”.