ELEIÇÕES

Renato Casagrande e Evair de Melo são eleitos senadores pelo Espírito Santo

Candidatos garantiram as duas vagas do estado no Senado Federal com diferença de menos de um ponto percentual

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:47

Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) Crédito: Reprodução

Renato Casagrande, o primeiro senador a ser eleito pelo estado, está matematicamente eleito para o Senado Federal, com 24,66% dos votos. O candidato foi votado por mais de 986 mil eleitores.

Logo atrás do pessebista está o candidato Evair de Melo, com 24,43% dos votos válidos, o equivalente a mais de 976 mil votos. A diferença entre Casagrande e Evair é de apenas 0,23 ponto percentual, com cerca de 10 mil votos separando os dois.