Renato Casagrande e Evair de Melo são eleitos senadores pelo Espírito Santo

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Elaine Sanoli
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:47
Renato Casagrande, o primeiro senador a ser eleito pelo estado, está matematicamente eleito para o Senado Federal, com 24,66% dos votos. O candidato foi votado por mais de 986 mil eleitores.
Logo atrás do pessebista está o candidato Evair de Melo, com 24,43% dos votos válidos, o equivalente a mais de 976 mil votos. A diferença entre Casagrande e Evair é de apenas 0,23 ponto percentual, com cerca de 10 mil votos separando os dois.
Faltam apenas 74 urnas para serem apuradas em todo o estado.