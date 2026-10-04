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Renato Casagrande e Evair de Melo são eleitos senadores pelo Espírito Santo

Candidatos garantiram as duas vagas do estado no Senado Federal com diferença de menos de um ponto percentual

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:47

Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos)
Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) Crédito: Reprodução

Renato Casagrande, o primeiro senador a ser eleito pelo estado, está matematicamente eleito para o Senado Federal, com 24,66% dos votos. O candidato foi votado por mais de 986 mil eleitores.

Logo atrás do pessebista está o candidato Evair de Melo, com 24,43% dos votos válidos, o equivalente a mais de 976 mil votos. A diferença entre Casagrande e Evair é de apenas 0,23 ponto percentual, com cerca de 10 mil votos separando os dois.

Faltam apenas 74 urnas para serem apuradas em todo o estado.

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