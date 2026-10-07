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Republicanos anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

Anúncio foi feito pelo presidente do partido, deputado federal Marcos Pereira, ao lado do senador, na sede da legenda, em Brasília

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 21:03

Anúncio foi feito pelo presidente do partido, deputado federal Marcos Pereira, ao lado do senador, na sede da legenda, em Brasília
Anúncio foi feito pelo presidente do partido, deputado federal Marcos Pereira, ao lado do senador, na sede da legenda, em Brasília Crédito: Reprodução/TV Globo

O Republicanos decidiu, nesta quarta-feira (7), apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência no segundo turno. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, deputado federal Marcos Pereira, ao lado do senador, na sede da legenda, em Brasília.

"Venho anunciar que o Republicanos apoiará Flávio Bolsonaro para presidente. 1º turno passou, povo falou e agora Brasil tem escolha clara. Mas eu afirmo que mantenho respeito às particularidades locais na Paraíba e em Pernambuco. Cada um sabe o que é melhor para sua região, muito mais do que os gabinetes em Brasília", declarou Pereira.

O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o governador eleito de Minas Gerais, senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), participaram do evento, assim como os demais chefes de Executivo estaduais e parlamentares do partido.

Com a decisão, o Republicanos reverte a neutralidade adotada no primeiro turno e se soma a União Brasil, PP e Novo, que já anunciaram apoio a Flávio. O posicionamento desses partidos é um revés para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ainda não garantiu outras alianças além das firmadas com as legendas de esquerda.

Lula terminou o primeiro turno com pouco mais de 2,2 milhões de votos atrás de Flávio, uma diferença de 1,87 ponto porcentual.

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