ELEIÇÕES 2026

Republicanos anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

Anúncio foi feito pelo presidente do partido, deputado federal Marcos Pereira, ao lado do senador, na sede da legenda, em Brasília

Estadão

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 21:03

Anúncio foi feito pelo presidente do partido, deputado federal Marcos Pereira, ao lado do senador, na sede da legenda, em Brasília Crédito: Reprodução/TV Globo

O Republicanos decidiu, nesta quarta-feira (7), apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência no segundo turno. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, deputado federal Marcos Pereira, ao lado do senador, na sede da legenda, em Brasília.

"Venho anunciar que o Republicanos apoiará Flávio Bolsonaro para presidente. 1º turno passou, povo falou e agora Brasil tem escolha clara. Mas eu afirmo que mantenho respeito às particularidades locais na Paraíba e em Pernambuco. Cada um sabe o que é melhor para sua região, muito mais do que os gabinetes em Brasília", declarou Pereira.

O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o governador eleito de Minas Gerais, senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), participaram do evento, assim como os demais chefes de Executivo estaduais e parlamentares do partido.

Com a decisão, o Republicanos reverte a neutralidade adotada no primeiro turno e se soma a União Brasil, PP e Novo, que já anunciaram apoio a Flávio. O posicionamento desses partidos é um revés para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ainda não garantiu outras alianças além das firmadas com as legendas de esquerda.