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Resultado das eleições deve ser conhecido por volta das 20h30, diz presidente do TSE

Nunes Marques afirma que a apuração costuma ser concluída entre 20h30 e 21h nas eleições presidenciais e diz que o processo ocorre dentro do esperado

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:30

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O resultado das eleições deste domingo (25) deve ser conhecido por volta das 20h30, segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques. De acordo com o ministro, o horário segue o padrão histórico das eleições presidenciais no Brasil, quando a apuração costuma ser concluída entre 20h30 e 21h.

“Historicamente, a gente cria o marco fictício de 20h30, mas fica em torno de 20h30 e 21h. É o que ocorre em praticamente todas as eleições presidenciais”, afirmou.

Pela manhã, Nunes Marques visitou o Centro de Divulgação das Eleições (CDE) 2026, acompanhado de advogados das campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a assessoria do TSE, representantes de sete partidos também estavam presentes.

Ao conversar com jornalistas, o presidente da Corte destacou a eficiência e a transparência da Justiça Eleitoral e afirmou que os trabalhos estavam ocorrendo “dentro do esperado”.

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