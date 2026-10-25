CONFIRMAÇÃO

Resultado das eleições deve ser conhecido por volta das 20h30, diz presidente do TSE

Nunes Marques afirma que a apuração costuma ser concluída entre 20h30 e 21h nas eleições presidenciais e diz que o processo ocorre dentro do esperado

Mariana Rios

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:30

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O resultado das eleições deste domingo (25) deve ser conhecido por volta das 20h30, segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques. De acordo com o ministro, o horário segue o padrão histórico das eleições presidenciais no Brasil, quando a apuração costuma ser concluída entre 20h30 e 21h.

“Historicamente, a gente cria o marco fictício de 20h30, mas fica em torno de 20h30 e 21h. É o que ocorre em praticamente todas as eleições presidenciais”, afirmou.

Pela manhã, Nunes Marques visitou o Centro de Divulgação das Eleições (CDE) 2026, acompanhado de advogados das campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a assessoria do TSE, representantes de sete partidos também estavam presentes.