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Rico Melquiades é flagrado arrumando as malas após resultado das eleições: 'Promessa é dívida'

Apoiador de Flávio Bolsonaro, influenciador prometeu deixar o Brasil caso o petista vencesse a eleição

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13:46

Rico Melquíades é gravado fazendo as malas após Lula ser reeleito
Rico Melquíades é gravado fazendo as malas após Lula ser reeleito Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Rico Melquiades virou alvo de cobranças e piadas nas redes sociais na noite deste domingo (25), logo após a confirmação da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. O campeão de A Fazenda 13, que declarou voto em Flávio Bolsonaro, havia prometido aos seguidores que se mudaria do país em caso de derrota do senador. Com o resultado oficial, um amigo flagrou o alagoano esvaziando o armário e colocando roupas dentro de malas.

Rico Melquíades é flagrado fazendo as malas após Lula ser reeleito

Rico Melquíades é gravado fazendo as malas após Lula ser reeleito por Reprodução/Redes Sociais
Rico Melquíades é gravado fazendo as malas após Lula ser reeleito por Reprodução/Redes Sociais
Rico Melquíades declarou apoio a Flavio Bolsonaro por Reprodução/Redes Sociais
Rico Melquíades declarou apoio a Flavio Bolsonaro por Reprodução/Redes Sociais
Rico Melquíades declarou apoio a Flavio Bolsonaro por Reprodução/Redes Sociais
Rico Melquíades é gravado fazendo as malas após Lula ser reeleito por Reprodução/Redes Sociais
Rico Melquíades nos stories do Instagram pedindo voto para Flávio Bolsonaro por Reprodução/Redes Sociais
Amigo de Rico Melquíades tira sarro do influenciador após reeleição de Lula por Reprodução/Redes Sociais
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Rico Melquíades é gravado fazendo as malas após Lula ser reeleito por Reprodução/Redes Sociais

"Promessa é dívida, meu querido! Cumpra! O Brasil inteiro tá ansioso por esse momento", brincou o amigo enquanto registrava a cena no closet do influenciador. Nas redes sociais, criadores de conteúdo se ofereceram para ajudar na mudança: "to achando pouca roupa ainda", disse Álvaro. Já Gabo Pantaleão entrou na onda e comentou "eu tenho mala pra emprestar viu amigo".

Horas antes da apuração, Rico publicou fotos a caminho da seção eleitoral com uma bandeira do Brasil nas costas e convocou o público para votar no número 22. Durante a tarde, ele admitiu que estava com medo das cobranças caso o petista ganhasse: "Não tenho estrutura emocional pra aguentar a vingança".

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Certo da vitória do candidato do PL, o influenciador até deixou gravado com antecedência um vídeo soltando fogos de artifício para celebrar o resultado. Diante da virada nas urnas, ele resolveu postar o vídeo mesmo assim: "Meu Deus, eu já estava com o vídeo pronto da vitória".

A aproximação entre Rico e a campanha bolsonarista ganhou força ainda no primeiro turno da eleição. A insatisfação começou quando o governo federal mudou as regras contra as bets, setor com o qual o influenciador mantém parcerias.

Ao longo das semanas seguintes, o alagoano gravou entrevistas ao lado de Flávio Bolsonaro, fez questionamentos sobre pautas voltadas aos direitos da comunidade LGBTQIA+ e declarou que pretendia se mudar para Portugal. Desde a divulgação do resultado da eleição neste domingo, o influenciador não se pronunciou. 

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